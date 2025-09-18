Vingroup lọt top những công ty tốt nhất thế giới năm 2025

Tập đoàn Vingroup vừa được tạp chí Time (Mỹ) lựa chọn vào danh sách World’s Best Companies 2025, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Danh sách do Time phối hợp với công ty dữ liệu Statista thực hiện, lựa chọn 1.000 công ty toàn cầu dựa trên ba tiêu chí gồm: tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và chỉ số phát triển bền vững ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp). Trong lần công bố năm nay, Vingroup đạt 77,06 điểm, xếp thứ 817 trên bảng xếp hạng.

Ở tiêu chí "Tăng trưởng doanh thu", Vingroup được xếp hạng "rất cao". Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 958.235 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 đạt gần 130.476 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.540 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng đứng thứ 894 toàn cầu ở tiêu chí "Sự hài lòng của nhân viên", nhờ môi trường làm việc năng động, khuyến khích tinh thần cống hiến, sáng tạo và gắn kết. Vingroup cũng chú trọng phát triển cá nhân, nhiều năm liền giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do các tổ chức độc lập bình chọn.

Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn trong danh sách World’s Best Companies của tạp chí Time. Ảnh: Vingroup

Với hạng mục "Phát triển bền vững", Vingroup được vinh danh nhờ những đóng góp thiết thực cho xã hội, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ban tổ chức nhận định đây là hình mẫu doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt trong xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast cho rằng thành tích này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tập đoàn, đồng thời khẳng định uy tín, tính minh bạch và vị thế của doanh nghiệp trên bản đồ kinh tế thế giới.

"Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, xây dựng môi trường làm việc văn minh và đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", bà Thủy chia sẻ.

Trước đó, VinFast, công ty thành viên của Vingroup cũng được Time vinh danh hai năm liên tiếp trong các bảng xếp hạng uy tín gồm Top 100 công ty có ảnh hưởng nhất thế giới (2024) và Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương (2025). Trong đó, hãng được xếp vào nhóm doanh nghiệp "định hình vị thế khu vực trên bản đồ kinh tế toàn cầu".

Time là tạp chí hơn 100 năm tuổi, có trụ sở tại New York (Mỹ), nổi tiếng với các phân tích khách quan, sâu sắc và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Các bảng xếp hạng của Time luôn được đánh giá cao về độ uy tín và sức nặng trong giới đầu tư.

Vingroup hiện có hơn 200.000 nhân sự hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn sang các thị trường quốc tế như Bắc Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông và Đông Nam Á. Tập đoàn phát triển theo mô hình hệ sinh thái, với 5 lĩnh vực trụ cột gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng từ ôtô, xe máy điện, robot, trí tuệ nhân tạo, vui chơi giải trí, du lịch, nhà ở - bán lẻ đến y tế, giáo dục, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo...và thiện nguyện xã hội.

Mới đây, sáu thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup gồm Vinhomes, VinFast, Vinpearl, Vincom Retail, Vinschool và Vinmec cũng được Brand Finance vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Minh Ngọc