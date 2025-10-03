Vingroup lọt top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được yêu thích nhất

Tập đoàn Vingroup lọt top 3 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn, phi tài chính có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) được yêu thích nhất năm 2025, tại lễ trao giải IR Awards, tổ chức ngày 2/10 ở TP HCM.

IR Awards là giải thưởng thường niên do Vietstock phối hợp cùng Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí FiLi tổ chức. Kết quả được đánh giá dựa trên ba tiêu chí: số liệu định lượng, bình chọn trực tuyến từ cộng đồng nhà đầu tư và thẩm định của các tổ chức tài chính chuyên nghiệp.

Đại diện Vingroup nhận giải thưởng tại IR Awards 2025. Ảnh: Vingroup

Theo ban tổ chức, Vingroup đáp ứng đầy đủ tiêu chí của giải thưởng, từ minh bạch thông tin đến hiệu quả quản trị. Tại tập đoàn, hoạt động quan hệ nhà đầu tư được coi là thành tố cốt lõi trong cấu trúc quản trị hiện đại. Vingroup duy trì đối thoại hai chiều, công bố đầy đủ và kịp thời kết quả kinh doanh, đồng thời tổ chức hội thảo, tham quan hệ sinh thái (Vingroup Tour) để nhà đầu tư nắm bắt thông tin chính thống, hiểu rõ chiến lược và giá trị của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với cam kết duy trì tiêu chuẩn quản trị minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm, Tập đoàn hiện có ba thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị là các chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm, vượt yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Trên phương diện phát triển bền vững, Vingroup đã công bố báo cáo độc lập, tích hợp các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược kinh doanh trung - dài hạn cũng như báo cáo thường niên, hướng tới chuẩn mực quản trị quốc tế.

Vingroup hiện là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Vingroup

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng, tăng 104% và 120% so với cùng kỳ 2024.

Ngoài ba trụ cột chính là Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại dịch vụ và Thiện nguyện xã hội, năm nay Vingroup mở rộng thêm Hạ tầng và Năng lượng xanh, mở ra dư địa tăng trưởng mới.

Giải thưởng tại IR Awards 2025 góp phần nối dài chuỗi thành tựu mà Vingroup đạt được trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư. Trước đó, tập đoàn đã nhận giải vàng "Hoạt động IR tốt nhất Việt Nam 2025" do FinanceAsia bình chọn và được Global Banking and Finance Review vinh danh là "Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động IR tốt nhất 2024".

Trong thời gian tới, Vingroup dự kiến tổ chức hội nghị Vingroup Investor Conference 2025, nhằm cập nhật thông tin tới nhà đầu tư, chuyên gia phân tích trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững và đồng hành cùng thị trường tài chính Việt Nam.

Minh Ngọc