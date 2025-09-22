Vingroup lập thêm công ty sản xuất người máy

Vingroup chi 252 tỷ đồng để góp vốn vào công ty nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực người máy.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vingroup thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%, tương đương số tiền góp 252 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập hai công ty khác trong lĩnh vực sản xuất người máy, gồm VinRobotics và VinMotion. Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều sở hữu 51% vốn của hai doanh nghiệp này.

Tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầu tháng 9 vừa qua, Vingroup đã giới thiệu một số người máy do các công ty con sản xuất. Các robot có khả năng đi lại, tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng mọi người xung quanh.

Một số mẫu robot do Vingroup sản xuất được giới thiệu tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" . Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đây, Vingroup có ba trụ cột kinh doanh chính là bất động sản, công nghệ - công nghiệp và thiện nguyện xã hội. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay họ đẩy mạnh phát triển hai mảng mới hạ tầng và năng lượng.

Lũy kế nửa đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang về 130.475 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.539 tỷ đồng. Theo Vingroup, kết quả kinh doanh cải thiện đến từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Trong đó, doanh số mảng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 70.500 tỷ đồng, tăng 167%. Con số này được ghi nhận khi Vinhomes - công ty con trong lĩnh vực phát triển, quản lý bất động sản nhà ở, khu đô thị - đạt doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh thu khoảng 138.200 tỷ tại thời điểm cuối quý II.

Khoản thu từ sản xuất gần 33.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ VinFast. Riêng quý II, hãng ôtô điện đã bàn giao 72.167 chiếc, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà máy VinFast thứ hai tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) cũng được đưa vào vận hành, công suất 200.000 xe mỗi năm.

