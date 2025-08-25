Vingroup lắp tặng 830 cột đèn năng lượng mặt trời cho vùng khó khăn

Hoạt động lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thuộc dự án "Ánh sáng xanh", trong khuôn khổ chiến dịch "Mùa hè xanh 2025" do Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp các trường đại học. Sau gần hai tháng, dự án đã thắp sáng 33.600 m đường tại 17 xã thuộc 14 tỉnh, mang lại lợi ích cho hơn 70.000 người dân vùng sâu, vùng xa.
Các địa phương được hỗ trợ gồm: Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng (Bạch Long Vĩ), Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và An Giang. Ngoài ý nghĩa trước mắt, dự án còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hướng tới tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.
Hoạt động lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thuộc dự án "Ánh sáng xanh", trong khuôn khổ chiến dịch "Mùa hè xanh 2025" do Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp các trường đại học. Sau gần hai tháng, dự án đã thắp sáng 33.600 m đường tại 17 xã thuộc 14 tỉnh, mang lại lợi ích cho hơn 70.000 người dân vùng sâu, vùng xa.
Các địa phương được hỗ trợ gồm: Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng (Bạch Long Vĩ), Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và An Giang. Ngoài ý nghĩa trước mắt, dự án còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hướng tới tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.
Một trong những điểm đến đặc biệt nhất của chương trình là cung đường 4,5 km từ Quan Sơn đến Hữu Kiên (Lạng Sơn), nơi từng là nỗi ám ảnh với người dân vì đèo dốc quanh co.
"Khi khảo sát địa hình này, chúng tôi thấy nếu người dân phải di chuyển vào buổi tối, đặc biệt trong những ngày mưa bão mà không có đèn thì rất nguy hiểm", chị Lý Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết. Đây là lý do đội sinh viên tình nguyện của trường, với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh, quyết tâm mang "ánh sáng xanh" đến nơi đây.
Một trong những điểm đến đặc biệt nhất của chương trình là cung đường 4,5 km từ Quan Sơn đến Hữu Kiên (Lạng Sơn), nơi từng là nỗi ám ảnh với người dân vì đèo dốc quanh co.
"Khi khảo sát địa hình này, chúng tôi thấy nếu người dân phải di chuyển vào buổi tối, đặc biệt trong những ngày mưa bão mà không có đèn thì rất nguy hiểm", chị Lý Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết. Đây là lý do đội sinh viên tình nguyện của trường, với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh, quyết tâm mang "ánh sáng xanh" đến nơi đây.
Việc lắp 100 cột đèn trong điều kiện nắng gắt, vác từng cột đèn vượt dốc cao, lội suối là thách thức lớn với các sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. "Mỗi lần nhìn đèn sáng lên, thấy bà con mừng rỡ, tụi em quên hết mệt mỏi", sinh viên Tố Uyên kể lại.
Việc lắp 100 cột đèn trong điều kiện nắng gắt, vác từng cột đèn vượt dốc cao, lội suối là thách thức lớn với các sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. "Mỗi lần nhìn đèn sáng lên, thấy bà con mừng rỡ, tụi em quên hết mệt mỏi", sinh viên Tố Uyên kể lại.
Cũng trong chương trình này, đội tình nguyện của Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lắp đặt 105 cột đèn tại Thái Nguyên và Ninh Bình. Quá trình thi công đòi hỏi độ chính xác cao, các sinh viên kỹ thuật phải tính toán từ việc khoan lỗ trên nền đất đá cứng đến lắp đặt tấm pin, nhằm tối ưu khả năng hấp thụ và đảm bảo chiếu sáng ổn định, lâu dài.
Cũng trong chương trình này, đội tình nguyện của Đại học Bách Khoa Hà Nội đã lắp đặt 105 cột đèn tại Thái Nguyên và Ninh Bình. Quá trình thi công đòi hỏi độ chính xác cao, các sinh viên kỹ thuật phải tính toán từ việc khoan lỗ trên nền đất đá cứng đến lắp đặt tấm pin, nhằm tối ưu khả năng hấp thụ và đảm bảo chiếu sáng ổn định, lâu dài.
Chiến dịch không chỉ dừng ở các tỉnh phía Bắc mà được lan tỏa, trải dài từ miền Trung tới miền Tây. Tại thành phố Huế, Đoàn thanh niên các trường đại học đã triển khai nhiều dự án thắp sáng tại những khu vực vùng cao thiếu điện. Xã biên giới Long Quảng là một trong những nơi được ưu tiên vì thiếu điện nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm. Anh Trần Quốc Vương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Phú Xuân, cho biết đã lắp đèn trên tuyến đường liên thôn dài 600m, giúp người dân nơi đây đi lại thuận tiện hơn.
Chiến dịch không chỉ dừng ở các tỉnh phía Bắc mà được lan tỏa, trải dài từ miền Trung tới miền Tây. Tại thành phố Huế, Đoàn thanh niên các trường đại học đã triển khai nhiều dự án thắp sáng tại những khu vực vùng cao thiếu điện. Xã biên giới Long Quảng là một trong những nơi được ưu tiên vì thiếu điện nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm. Anh Trần Quốc Vương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Phú Xuân, cho biết đã lắp đèn trên tuyến đường liên thôn dài 600m, giúp người dân nơi đây đi lại thuận tiện hơn.
Tại Nam Đông (Huế), sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế phải điều chỉnh kế hoạch khi địa phương bùng phát dịch bệnh trên gia súc. Ban ngày, các bạn tình nguyện viên cùng lực lượng công an, bộ đội, dân quân đào hố chôn lấp gia súc nhiễm bệnh; ban đêm tập trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để kịp tiến độ.
Tại Nam Đông (Huế), sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế phải điều chỉnh kế hoạch khi địa phương bùng phát dịch bệnh trên gia súc. Ban ngày, các bạn tình nguyện viên cùng lực lượng công an, bộ đội, dân quân đào hố chôn lấp gia súc nhiễm bệnh; ban đêm tập trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để kịp tiến độ.
Tại xã A Lưới 4 (Huế), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã kiên trì vượt qua thời tiết thất thường để mang ánh sáng đến thôn Ba Lạch, khu vực thường xuyên mưa lũ, sạt lở.
"Từ khi có đèn, người dân, đặc biệt các em học sinh, có thể vui chơi, sinh hoạt an toàn vào buổi tối, không còn lo ngại an ninh trật tự", anh Nguyễn Đắc Hinh, Bí thư Đoàn xã A Lưới 4 cho biết.
Tại xã A Lưới 4 (Huế), sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã kiên trì vượt qua thời tiết thất thường để mang ánh sáng đến thôn Ba Lạch, khu vực thường xuyên mưa lũ, sạt lở.
"Từ khi có đèn, người dân, đặc biệt các em học sinh, có thể vui chơi, sinh hoạt an toàn vào buổi tối, không còn lo ngại an ninh trật tự", anh Nguyễn Đắc Hinh, Bí thư Đoàn xã A Lưới 4 cho biết.
Ở phía Nam, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có những khu vực biệt lập, người dân phải đi qua những đoạn đường vắng dài 3-4 km để ra khu vực đông dân cư. Giờ đây, đoạn đường đã được thắp sáng.
"Trước kia đường tối nguy hiểm, thường có kẻ xấu rình rập cướp giật. Nay có đèn, ai cũng an tâm hơn", chị Hương Chi, cư dân địa phương chia sẻ. Chị cũng cho biết rất ấn tượng với dự án khi 100% đèn đều sử dụng năng lượng mặt trời, vừa tiết kiệm vừa thể hiện cam kết phát triển bền vững.
Ở phía Nam, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có những khu vực biệt lập, người dân phải đi qua những đoạn đường vắng dài 3-4 km để ra khu vực đông dân cư. Giờ đây, đoạn đường đã được thắp sáng.
"Trước kia đường tối nguy hiểm, thường có kẻ xấu rình rập cướp giật. Nay có đèn, ai cũng an tâm hơn", chị Hương Chi, cư dân địa phương chia sẻ. Chị cũng cho biết rất ấn tượng với dự án khi 100% đèn đều sử dụng năng lượng mặt trời, vừa tiết kiệm vừa thể hiện cam kết phát triển bền vững.
Anh Nguyễn Bảo Minh, đại diện Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM, đánh giá chiến dịch đã tạo ra sự công bằng giữa thành thị và nông thôn về cơ sở hạ tầng chiếu sáng, đồng thời góp phần xây dựng lối sống bền vững.
"Với bà con, đó không chỉ là công trình ánh sáng soi đường, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của sự quan tâm và sẻ chia từ thế hệ trẻ của sự đùm bọc lẫn nhau của mọi người dân nước Việt", chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Quốc Gia Hà Nội chia sẻ.
Anh Nguyễn Bảo Minh, đại diện Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM, đánh giá chiến dịch đã tạo ra sự công bằng giữa thành thị và nông thôn về cơ sở hạ tầng chiếu sáng, đồng thời góp phần xây dựng lối sống bền vững.
"Với bà con, đó không chỉ là công trình ánh sáng soi đường, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của sự quan tâm và sẻ chia từ thế hệ trẻ của sự đùm bọc lẫn nhau của mọi người dân nước Việt", chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Quốc Gia Hà Nội chia sẻ.
Minh Ngọc
Ảnh: Vingroup
Quỹ Vì tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup thành lập ngày 7/7/2023, với sứ mệnh góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Chính phủ. Quỹ hướng tới thúc đẩy lối sống xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi hành động thiết thực để bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.
Các hoạt động nổi bật của Quỹ gồm: "Thứ 4 Ngày Xanh" với loạt ưu đãi khuyến khích tiêu dùng xanh cho hàng triệu khách hàng; "Cùng hành động vì biển xanh" huy động khoảng 10.000 cán bộ, tình nguyện viên dọn vệ sinh bờ biển, cửa sông hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới; "Mùa hè xanh 2025" với gần 30 dự án tại 14 tỉnh, thành hợp tác với 33 đơn vị mang lợi ích cho khoảng 81.000 người dân; cùng các cuộc thi "Tiếng nói Xanh", "Gửi tương lai Xanh 2050" thu hút gần 20.000 thí sinh từ 33/34 tỉnh thành trên cả nước.