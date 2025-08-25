Vingroup lắp tặng 830 cột đèn năng lượng mặt trời cho vùng khó khăn

Hoạt động lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thuộc dự án "Ánh sáng xanh", trong khuôn khổ chiến dịch "Mùa hè xanh 2025" do Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp các trường đại học. Sau gần hai tháng, dự án đã thắp sáng 33.600 m đường tại 17 xã thuộc 14 tỉnh, mang lại lợi ích cho hơn 70.000 người dân vùng sâu, vùng xa.

Các địa phương được hỗ trợ gồm: Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng (Bạch Long Vĩ), Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và An Giang. Ngoài ý nghĩa trước mắt, dự án còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hướng tới tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.