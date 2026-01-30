Vingroup lãi trước thuế tỷ USD năm ngoái

Năm 2025, Vingroup báo lãi trước thuế 26.300 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), nhờ sự tăng trưởng mạnh của mảng bất động sản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Vingroup ghi nhận doanh thu trong kỳ 163.172 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với thực hiện năm trước. Trong đó, mảng bất động sản đóng góp chính vào tăng trưởng khi chiếm hơn 62% tổng doanh thu tập đoàn, tương đương 102.000 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm trước đó.

Theo thông tin từ Vingroup, Vinhomes - công ty địa ốc lớn nhất trong hệ sinh thái tập đoàn này - ra mắt 4 dự án mới tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Tây Ninh, doanh số bán hàng đạt hơn 205.000 tỷ đồng trong quý IV/2025.

Mảng sản xuất cũng ghi nhận doanh thu tăng gần gấp đôi, đạt 40.900 tỷ đồng, nhờ VinFast bàn giao kỷ lục 86.500 xe trong quý cuối 2025.

Trong kỳ, Vingroup còn ghi nhận hơn 10.600 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính. Trừ các chi phí, tập đoàn lãi trước thuế 11.116 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.581 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.

Lũy kế cả năm 2025, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với thực hiện năm trước đó.

Trong ba quý trước đó, doanh thu từ bất động sản của Vingroup chỉ đạt khoảng hơn 78.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết năm, mảng này vẫn chiếm một nửa doanh số toàn tập đoàn nhờ khoản thu đột biến trong quý IV/2025 và tăng gần gấp đôi so với năm 2024.

Doanh thu mảng sản xuất, chủ yếu từ VinFast, cũng tăng gấp đôi năm trước, lên hơn 91.500 tỷ đồng. Hãng xe điện này đã bán lượng ôtô kỷ lục 196.919 xe trên toàn cầu.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính đạt gần 50.500 tỷ đồng. Trừ các chi phí, công ty này lãi trước thuế 26.300 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), tăng 57% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế là hơn 11.146 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025 tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng gần 300.000 tỷ trong một năm, cao nhất trong nhóm phi tài chính. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm gần một nửa tài sản, lần lượt là 257.000 tỷ và 207.000 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Vingroup 970.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính là 335.419 tỷ, gấp hơn hai lần so với vốn chủ sở hữu.

Trọng Hiếu