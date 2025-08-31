Vingroup lãi hơn 2.000 tỷ đồng từ thoái vốn công ty con

Nửa đầu năm, Vingroup lãi hơn 2.000 tỷ đồng từ thoái vốn tại Movian AI và Lighthouse 2.

Thông tin trên được Vingroup nêu trong báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2025. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lãi hơn 2.000 tỷ đồng từ thoái vốn hai công ty con, với 1.765 tỷ đồng đến từ Movian AI và Lighthouse 2 khoảng 391 tỷ.

Trước đó, tháng 3 Vingroup bán 65% vốn Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Movian AI - doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) - cho Qualcomm.

Hồi tháng 4, tập đoàn này chuyển nhượng 100% tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Phát triển bất động sản Lighthouse 2 - doanh nghiệp về kinh doanh và môi giới bất động sản.

Cuối tháng 8, Hội đồng quản trị Vingroup thông qua Nghị quyết tách Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast thành hai doanh nghiệp. Trong đó, VinFast sẽ giảm vốn điều lệ từ 156.000 tỷ đồng về còn hơn 50.000 tỷ.

Sau khi tách pháp nhân cũ, Vingroup thành lập một doanh nghiệp mới là Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Novatech, vốn điều lệ 105.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ôtô, xe máy, thiết bị công nghệ, linh kiện điện tử... Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Phi Hùng, sinh năm 1984.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên, Novatech sở hữu tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho các dự án đang được nghiên cứu và phát triển. VinFast sẽ thuê lại quyền sử dụng các tài sản trên từ Novatech. Ngoài ra, Vingroup dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty mới thành lập này cho ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn.

Lũy kế nửa đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang về 130.475 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.539 tỷ đồng. Theo Vingroup, kết quả kinh doanh cải thiện đến từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Trong đó, doanh số mảng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 70.500 tỷ đồng, tăng 167%. Con số này được ghi nhận khi Vinhomes - công ty con trong lĩnh vực phát triển, quản lý bất động sản nhà ở, khu đô thị - ghi nhận doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh thu khoảng 138.200 tỷ tại thời điểm cuối quý II.

Khoản thu từ sản xuất của Vingroup gần 33.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ VinFast. Riêng quý II, hãng ôtô điện đã bàn giao 72.167 chiếc, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà máy VinFast thứ hai tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) cũng được đưa vào vận hành, công suất 200.000 xe mỗi năm.

Ở mảng du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl có 5.919 tỷ đồng doanh thu. Lượng khách đến các khu nghỉ dưỡng của chuỗi tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút của thương hiệu này.

