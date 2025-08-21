Vingroup là doanh nghiệp tư nhân đóng ngân sách lớn nhất

Tập đoàn Vingroup đóng 56.200 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách Nhà nước của top 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Mức nộp của Vingroup chiếm 23% tổng nộp ngân sách của top 100 doanh nghiệp được xếp hạng, theo danh sách Private 100 do trang tin CafeF công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp danh sách Private 100 được công bố, thống kê theo số liệu thực nộp trong niên độ tài chính 12 tháng.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa khánh thành ngày 19/8. Ảnh: Vingroup

Ngoài việc đóng ngân sách lớn, Vingroup còn là doanh nghiệp tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, thuộc nhóm đầu những doanh nghiệp lớn. Tính đến ngày 30/6, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng.

Hai lĩnh vực kinh doanh trụ cột của Vingroup là công nghệ - công nghiệp và thương mại dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. VinFast nổi bật trong công nghệ - công nghiệp với 72.167 ôtô điện được bàn giao toàn cầu trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Việt Nam, VinFast đứng vị trí số 1 trên thị trường ôtô với 67.569 xe được bàn giao và thiết lập kỷ lục mới trên thị trường xe máy với 114.484 xe máy điện đến tay khách hàng.

Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, Vinhomes giữ vững vị trí dẫn đầu trong mảng bất động sản với doanh số ghi nhận là 67.504 tỷ đồng và chưa ghi nhận là 138.208 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6. Vinhomes cũng đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước năm 2024 trong lĩnh vực bất động sản, theo bảng xếp hạng Private 100.

VinFast tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường ôtô trong nước, tiên phong trong chuyển đổi xanh. Ảnh: Vingroup

Ngày 11/8 vừa qua, Tập đoàn công bố bổ sung hai trụ cột kinh doanh mới là hạ tầng và năng lượng xanh, mở ra tiềm năng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Vingroup còn có đóng góp đặc biệt cho xã hội với trụ cột thiện nguyện xã hội. Trong tháng 8, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, ghi nhận hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt 19 năm qua với tổng kinh phí giải ngân là 30.000 tỷ đồng.

Ngày 19/8, Vingroup cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì hoàn thiện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vượt tiến độ 15 tháng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

"Việc liên tiếp nhận các giải thưởng cấp Nhà nước và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín chứng tỏ tiềm năng tăng trưởng và trách nhiệm xã hội của Vingroup, khẳng định định hướng phát triển hiệu quả và bền vững của Tập đoàn", đại diện Vingroup chia sẻ.

Thanh Thư