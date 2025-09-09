Vingroup kiện hàng loạt chủ tài khoản mạng xã hội 'xuyên tạc, bịa đặt' thông tin

Hà NộiCho rằng bị 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước "xuyên tạc, thông tin sai sự thật", Vingroup thông báo đã khởi kiện đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 8/9, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vingroup, cho hay 68 tổ chức, cá nhân trên là chủ tài khoản của các trang thông tin hoặc trang cá nhân "có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật" về Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube...

Vingroup cho biết đã lập vi bằng về các hành vi trên, khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo quy trình pháp luật tại Việt Nam. Tập đoàn cũng đang làm việc với luật sư quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Vingroup sẽ gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là "chủ tài khoản vi phạm" đang cư trú.

Các động thái pháp lý này, theo Vingroup, là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và vì lợi ích xã hội, sự tôn nghiêm của pháp luật.

Theo Vingroup, các tin đồn sai sự thật, "cố ý dẫn dắt dư luận" tập trung vào 4 chủ đề chính: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo. Các hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng và Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, tập đoàn này cáo buộc nhiều tài khoản trong số 68 tài khoản mạng xã hội trên đã đưa thông tin Vingroup sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng; ôtô, xe máy điện do VinFast sản xuất là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam.

Vingroup cũng cho rằng bị bịa đặt thông tin về việc người lao động nộp đơn xin nghỉ hàng loạt và bị "xuyên tạc vấn đề pháp lý với sản phẩm", bị "bịa đặt vấn đề chính trị, chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn".

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, trong sự kiện của tập đoàn hồi tháng 1. Ảnh: Vingroup

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được đăng tải công khai trên website tập đoàn, tổng nợ vay khoảng 283.000 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu khoảng 1,8 lần. Vingroup cho rằng đây là "chỉ số rất an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam". Ngoài ra, các khoản phải trả còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng, đối tác và các khoản phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường, phù hợp quy mô tập đoàn.

Tập đoàn này khẳng định VinFast đã làm chủ chuỗi sản xuất từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% và đang hướng đến 80%.

Vingroup - tiền thân là Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraine. Đầu những năm 2000, Technocom trở về Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với hai thương hiệu chiến lược ban đầu là Vinpearl và Vincom. Tháng 1/2012, Công ty CP Vincom và Công ty CP Vinpearl sáp nhập, chính thức hoạt động dưới mô hình Tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Hiện Vingroup tiến vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp ôtô với sản phẩm chủ lực Vinfast. Mới đây, thông qua Công ty thành viên Vinspeed tập đoàn đã đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tổng vốn đầu tư 67 tỷ USD.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đôla đầu tiên và đang là người giàu nhất Việt Nam và thứ 225 thế giới, với khối tài sản 12,7 tỷ USD, theo ghi nhận của Real Time Billionaires ngày 8/9.

Thanh Lam