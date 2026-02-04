Vingroup hợp tác phát triển hệ sinh thái tại bang Tamil Nadu

Ấn ĐộVingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với bang Tamil Nadu, Ấn Độ để nghiên cứu đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng và taxi điện, ngày 4/2.

Theo nội dung ký kết, Vingroup và Chính quyền bang Tamil Nadu thông qua cơ quan xúc tiến đầu tư Guidance, sẽ cùng nghiên cứu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm gồm du lịch, giải trí, hạ tầng lưu trú cao cấp và di chuyển xanh.

Đại diện Vingroup và đại diện Chính quyền bang Tamil Nadu trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Vingroup

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch và giải trí, Vingroup dự kiến nghiên cứu phát triển tổ hợp công viên chủ đề, sở thú và khu safari theo mô hình vườn thú bán hoang dã dưới thương hiệu VinWonders. Dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch địa phương, thu hút khách quốc tế và tạo nguồn việc làm cho người dân bản địa. Đồng thời, tập đoàn cũng xem xét khả năng đầu tư các khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu Vinpearl để đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách hàng cao cấp tại khu vực này.

Một trong những trọng tâm khác của bản thỏa thuận là giải pháp di chuyển điện hóa. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu khả năng triển khai mô hình taxi điện quy mô lớn, sử dụng các dòng xe điện sản xuất tại Ấn Độ. Đơn vị vận hành dự kiến là GSM, công ty dịch vụ vận chuyển xanh do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Về phía chính quyền Tamil Nadu, bang cam kết hỗ trợ Vingroup trong việc xác định địa điểm phù hợp, phối hợp công tác quy hoạch và thực hiện các thủ tục cấp phép. Chính quyền địa phương cũng sẽ xem xét các chính sách ưu đãi đầu tư và chuẩn bị hạ tầng kết nối cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc Vingroup châu Á, cho biết việc ký kết MoU với Tamil Nadu thể hiện cách tiếp cận dài hạn và nhất quán của tập đoàn tại thị trường Ấn Độ. "Vingroup mong muốn phát huy kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án quy mô lớn về hạ tầng, dịch vụ và giao thông xanh để tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho cộng đồng địa phương", ông Châu nói.

Vingroup hiện là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực cốt lõi như công nghiệp - công nghệ, thương mại dịch vụ và năng lượng xanh. Việc đẩy mạnh hiện diện tại Ấn Độ nằm trong chiến lược vươn ra quốc tế của tập đoàn, trong đó quốc gia Nam Á này được xác định là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu.

Trước khi đạt được thỏa thuận với Tamil Nadu, Vingroup cũng ký kết MoU tương tự với bang Telangana để nghiên cứu các cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Cùng thời điểm, VinFast cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy và phát triển mạng lưới phân phối tại Ấn Độ. Chuỗi hoạt động này khẳng định lộ trình đầu tư bài bản và dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nam Á.

Thanh Thư