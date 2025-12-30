Vingroup hoàn tất giai đoạn một đề án 1.000 tỷ đồng cho cấp cứu ngoại viện

Hà Tĩnh vừa nhận 15 xe cấp cứu cùng thiết bị y tế hiện đại, khép lại giai đoạn một chương trình tài trợ 1.000 tỷ đồng của Vingroup cho đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia.

Sau gần một năm triển khai, mô hình cấp cứu ngoại viện đồng bộ đã được thiết lập tại 6 địa phương đầu tiên, gồm Phú Quốc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa và Hà Tĩnh, đặt nền móng cho lộ trình nhân rộng trên toàn quốc.

Hệ thống xe cấp cứu Vingroup tài trợ địa phương. Ảnh: Vingroup

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án phát triển hệ thống Cấp cứu Ngoại viện Quốc gia giai đoạn 2025 - 2030 do Bộ Y tế chủ trì, với sự đồng hành và tài trợ của Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Hệ thống Y tế Vinmec.

Tính đến hết năm 2025, Vingroup đã bàn giao 85 xe cứu thương chuyên dụng cho 6 địa phương thí điểm, kèm thiết bị y tế hiện đại. Mỗi xe được thiết kế như một "phòng cấp cứu di động", trang bị máy thở chuyên sâu, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay Fast exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, hệ thống cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu chuyên biệt.

Bên trong xe cấp cứu được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại. Ảnh: Vingroup

Toàn bộ phương tiện, thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn EN 1789:2020, khuyến cáo của WHO, Hiệp hội Tim mạch Mỹ và quy định Bộ Y tế. Theo đại diện tập đoàn, việc chuẩn hóa giúp hệ thống cấp cứu ngoại viện địa phương tiếp cận đồng bộ chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đầu tư phương tiện, tập đoàn chú trọng đào tạo nhân lực. Thông qua Quỹ Thiện Tâm và Vinmec, gần 1.000 lượt cán bộ y tế được huấn luyện hồi sinh tim phổi, cấp cứu chấn thương theo chuẩn quốc tế.

Chương trình còn hỗ trợ xây dựng các trung tâm đào tạo sơ cấp cứu tại địa phương thí điểm, chuẩn hóa 122 giảng viên, trang bị thiết bị giảng dạy, đồng thời hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp huấn luyện, góp phần lan tỏa kỹ năng xử trí ban đầu - yếu tố quyết định khả năng sống sót của nạn nhân trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Phú Quốc là địa phương đầu tiên triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện. Sau hơn hai tháng hoạt động, trung tâm cho biết mỗi ngày tiếp nhận 40 - 60 cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp từ người dân, tất cả cuộc gọi được đáp ứng kịp thời, thời gian xuất xe trung bình dưới 3 phút và thời gian tiếp cận bệnh nhân trung bình dưới 11 phút.

Tỷ lệ cấp cứu nâng cao so với cấp cứu cơ bản, trong đó 41% bệnh nhân là du khách quốc tế. Mô hình cũng phát huy hiệu quả trong việc tiếp cận các khu vực khó khăn, từ hẻm sâu đến các điểm du lịch cách trung tâm 17 - 24 km.

Tập đoàn Vingroup trao tặng 15 xe cấp cứu cho Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vingroup

Từ những kết quả thực tiễn của giai đoạn một, Bộ Y tế đề xuất Vingroup tiếp tục đồng hành hỗ trợ triển khai giai đoạn hai của đề án từ năm 2026, mở rộng thêm 6 tỉnh, thành phố khác. Trọng tâm là hỗ trợ chuyên môn, tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2026, đồng thời xây dựng chiến lược đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống cấp cứu ngoại viện trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, công tác cấp cứu ngoại viện đang được đặt vào vị trí ưu tiên chiến lược, xem là giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực y tế toàn dân. Theo Thứ trưởng, sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup là một điểm sáng đáng ghi nhận.

"Chúng ta đang chứng kiến một mô hình hợp tác lý tưởng: Nhà nước kiến tạo chính sách, dẫn dắt chiến lược; doanh nghiệp đồng hành đầu tư, công nghệ, nhân lực và nhân dân là trung tâm và cũng là chủ thể của mọi chính sách", ông cho hay.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm cấp cứu & vận chuyển 115 Bắc Ninh. Ảnh: Vingroup

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế, Vingroup, Vinmec và Quỹ Thiện Tâm đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống cấp cứu y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 1,2 triệu ca tai nạn thương tích, trong đó có hơn 10.000 trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề do không được cấp cứu kịp thời. Trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện còn nhiều hạn chế kéo dài suốt nhiều thập kỷ, chương trình đồng hành của Vingroup được xem là cú hích, góp phần lấp đầy "khoảng trống sinh tử" trong chuỗi chăm sóc y tế.

Thế Đan