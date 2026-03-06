Vingroup hé lộ không gian trường dành cho trẻ tự kỷ

Nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn cho trẻ 2-18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt, cơ sở vật chất tại đây là một phần của hệ thống can thiệp, thiết kế dựa trên bằng chứng khoa học. Theo đó, mỗi chi tiết đều đóng vai trò thiết yếu trong việc chăm sóc và hỗ trợ học sinh gặp rào cản về nhận thức, hành vi và học tập.

Nhìn từ trên cao, Vin Nexus Center được thiết kế theo hình dáng trái tim, biểu tượng cho sự thấu cảm và lòng nhân ái, những giá trị cốt lõi trường theo đuổi. Đại diện Vin Nexus Center chia sẻ, mỗi không gian đều được thiết kế với mục tiêu tôn trọng sự khác biệt, giảm áp lực không cần thiết và tạo điều kiện để trẻ phát triển theo nhịp độ riêng. Với cách tiếp cận dựa trên nền tảng khoa học và định hướng kết nối liên ngành, đơn vị hướng tới trở thành "trạm kết nối", nơi trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được hỗ trợ đúng cách, trong môi trường giàu thấu cảm và chuyên môn.