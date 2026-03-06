Vingroup hé lộ không gian trường dành cho trẻ tự kỷ

Nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn cho trẻ 2-18 tuổi có nhu cầu giáo dục đặc biệt, cơ sở vật chất tại đây là một phần của hệ thống can thiệp, thiết kế dựa trên bằng chứng khoa học. Theo đó, mỗi chi tiết đều đóng vai trò thiết yếu trong việc chăm sóc và hỗ trợ học sinh gặp rào cản về nhận thức, hành vi và học tập.
Nhìn từ trên cao, Vin Nexus Center được thiết kế theo hình dáng trái tim, biểu tượng cho sự thấu cảm và lòng nhân ái, những giá trị cốt lõi trường theo đuổi. Đại diện Vin Nexus Center chia sẻ, mỗi không gian đều được thiết kế với mục tiêu tôn trọng sự khác biệt, giảm áp lực không cần thiết và tạo điều kiện để trẻ phát triển theo nhịp độ riêng. Với cách tiếp cận dựa trên nền tảng khoa học và định hướng kết nối liên ngành, đơn vị hướng tới trở thành "trạm kết nối", nơi trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được hỗ trợ đúng cách, trong môi trường giàu thấu cảm và chuyên môn.
Bên trong, các khu học tập, vui chơi được phân vùng chức năng rõ ràng, luồng di chuyển dễ dự đoán. Trong ảnh là khu tĩnh tâm (Quiet Garden/Calm Zone) với thiết kế như một công cụ điều phối cảm xúc ngoài trời, sử dụng cây xanh, vật liệu tự nhiên và các góc ngồi kín đáo như những "điểm neo" an toàn, hỗ trợ học sinh khi lo âu hoặc quá tải giác quan.
Ngược lại, khu vận động thể chất đóng vai trò quan trọng đối với một số học sinh có nhu cầu vận động cao. Không gian này giúp trẻ giải phóng năng lượng dư thừa một cách an toàn, hỗ trợ tự điều hòa cảm xúc và giảm nguy cơ xuất hiện các hành vi bộc phát.
Nhà kính và vườn thực nghiệm đóng vai trò như một không gian trị liệu qua trải nghiệm. Chuỗi hoạt động gieo hạt, chăm sóc, thu hoạch có thể rèn cho trẻ kỹ năng lập kế hoạch và điều hành hành vi, đồng thời, tạo bối cảnh tự nhiên cho trị liệu ngôn ngữ, giao tiếp theo nhóm nhỏ.
Không gian lớp học được thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi từ khu vực chung sang không gian cá nhân hóa theo nhu cầu hỗ trợ của từng học sinh.
Phòng yên tĩnh giúp học sinh tự điều chỉnh cảm xúc, tránh bị quá tải bởi âm thanh hoặc khu vực đông người.
Phòng điều hòa cảm giác giúp học sinh điều chỉnh mức kích thích giác quan theo nhu cầu riêng, qua đó, ổn định cảm xúc và tăng khả năng kiểm soát hành vi.
Bể bơi thủy trị liệu được duy trì ở mức nhiệt ổn định 33-36°C, kết hợp vòi phun mát-xa và đặc tính nâng đỡ, kháng lực của nước để hỗ trợ vận động, điều hòa cảm giác.
Trường bố trí phòng can thiệp 1:1 và nhóm nhỏ riêng tư, tối giản về thị giác nhằm giúp học sinh cảm thấy an toàn, tập trung vào quá trình trị liệu.
Căn hộ giả lập giúp học sinh thực hành thói quen chăm sóc bản thân hàng ngày, kỹ năng tự phục vụ thiết yếu trong bối cảnh gần gũi với đời sống thực. Từ đó, các em có thể dần hình thành khả năng sống tự lập, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập sau này.
Tổ hợp phòng học nghề thực tiễn, gồm siêu thị mini và không gian cà phê mô phỏng, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ như pha chế, phục vụ và vận hành quầy hàng. Đây là bước chuẩn bị cho các vị trí việc làm phù hợp trong tương lai.
Cuối cùng, xưởng thủ công là không gian đa năng, vừa phục vụ các môn học STEM và nghệ thuật, vừa là môi trường thực hành nghề thủ công. Các em sẽ học qua thực hành, từng bước rèn luyện kỹ năng thao tác, sự tự tin và niềm vui lao động, trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ phù hợp.
Vin Nexus Center là một trong những mô hình tiên phong tại Việt Nam áp dụng đồng thời các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe, an toàn và khả năng tham gia học tập của học sinh. Trường triển khai bộ tiêu chuẩn WELL do International WELL Building Institute (Mỹ) phát triển. Mô hình được ứng dụng rộng rãi trong các công trình giáo dục, bệnh viện và môi trường làm việc toàn cầu nhằm tối ưu chất lượng không khí, ánh sáng, âm thanh và sự an toàn. Song song, Vin Nexus Center vận dụng khung thiết kế ASPECTSS của kiến trúc sư người Anh Magda Mostafa dành cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Vin Nexus Center dự kiến khai giảng và chào đón những học sinh đầu tiên vào tháng 9.
