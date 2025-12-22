Vingroup giúp chứng khoán tăng vọt đầu tuần

Hàng chục cổ phiếu vốn hóa lớn bật mạnh, trong đó Vingroup tích lũy hơn 5%, giúp VN-Index tăng 30 điểm trong sáng đầu tuần.

Sau nhịp tăng mạnh cuối tuần trước để lấy lại mốc 1.700 điểm, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM được nhiều nhóm phân tích kỳ vọng nối dài trạng thái hưng phấn. Chỉ số mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh và liên tục nới rộng biên độ nhờ dòng tiền rót vào các mã đầu ngành. Trước giờ nghỉ trưa, chỉ số giao dịch quanh 1.734 điểm, cao hơn tham chiếu 30 điểm.

Thị trường có 175 mã tăng, trong đó 26 mã thuộc rổ vốn hóa lớn, áp đảo hoàn toàn so với số lượng cổ phiếu giảm. Vingroup (VIC) là động lực chính cho phiên tăng sáng nay khi tăng 5,4% lên 156.500 đồng. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, mã này đóng góp gần 14 điểm cho chỉ số chung. Hai cổ phiếu liên quan gồm VHM và VPL cũng giao dịch tích cực khi đều tăng khoảng 2%.

Xét theo ngành, ngân hàng giao dịch hứng khởi nhất khi đồng loạt đảo chiều từ giảm thành tăng vào cuối phiên sáng. STB dẫn đầu biên độ khi chạm trần 52.400 đồng và dư mua gần 9 triệu cổ phiếu. HDB, TCB và MBB lần lượt xếp sau với mức tăng dao động 2-3%.

Cổ phiếu ngành dầu khí cũng đóng góp lớn cho thị trường với mức tăng phổ biến 1,5%. POW vượt trội nhất trong nhóm này khi tăng gần 3% lên 12.550 đồng.

Trong khi đó, nhóm bất động sản có sự phân hóa mạnh. Ngoài các cổ phiếu "họ" Vingroup giao dịch tích cực, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như NLG, HDG, DIG, HQC cũng giữ sắc xanh. Ngược lại, NVL, QCG, SCR và VRE chịu áp lực xả hàng nên tạm thời giao dịch dưới tham chiếu, trở thành lực cản đà tăng của chỉ số.

Thanh khoản sàn TP HCM sáng nay đạt gần 15.600 tỷ đồng, tương đương cuối tuần trước. Dòng tiền rót mạnh vào các cổ phiếu đầu ngành ngân hàng, chứng khoán, thép. STB dẫn đầu với hơn 633 tỷ đồng được sang tay, sau đó đến VIX, SHB và HPG.

Trong báo cáo chiến lược thị trường tuần này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB dự báo VN-Index có khả năng đi lên trong những ngày giao dịch cuối năm. Các động lực có thể giúp thị trường khởi sắc gồm tâm lý lạc quan về khởi đầu mới và kỳ vọng các chính sách kinh tế đầu năm, cộng thêm dòng tiền của quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào để "làm đẹp" báo cáo tài sản ròng (NAV) cuối năm. Ngoài ra, tâm lý đón đầu mùa báo cáo tài chính quý IV (được công bố vào giữa tháng 1 năm sau) cũng được nhóm phân tích kỳ vọng giúp chỉ số đi lên.

"Chúng tôi cho rằng các yếu tố kìm hãm thị trường trong ngắn hạn (đáo hạn phái sinh, ETF tái cơ cấu danh mục hay tỷ giá, lãi suất huy động nhích tăng theo mùa vụ) đã qua", chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB nhận định.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích Yuanta Việt Nam nhấn mạnh rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần khi thị trường không còn nhiều sự kiện tác động và thị trường sẽ bước vào tuần chốt NAV. Họ kỳ vọng VN-Index hướng đến vùng giá 1.772 điểm, thậm chí cao hơn là 1.800 điểm trong tuần này.

Phương Đông