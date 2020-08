Vingroup gia nhập liên minh FIDO

Việc là thành viên chính thức của Liên minh FIDO sẽ giúp VinCSS có quyền ưu tiên tiếp cận những công nghệ hiện đại, mở rộng cơ hội hợp tác, nghiên cứu với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xác thực bảo mật.

Hai chuyên gia của VinCSS giới thiệu sản phẩm khóa xác thực đạt FIDO2.

Tại Việt Nam, VinCSS là công ty đầu tiên đạt chuẩn FIDO2, thành viên chính thức của FIDO Alliance. Doanh nghiệp này đánh giá, đây là sự kiện giúp VinCSS mở rộng cánh cửa để tiếp tục khả năng sản xuất, làm chủ công nghệ trong lĩnh vực xác thực bảo mật.

"Chúng tôi chào đón VinCSS trở thành thành viên của Liên Minh FIDO. Doanh nghiệp này đã chứng tỏ sự tận tâm phát triển, cho ra đời các giải pháp xác thực mạnh đạt tiêu chuẩn FIDO để sử dụng trong nội bộ và cung cấp ra thị trường", ông Andrew Shikiar, Giám đốc Điều hành và Marketing, FIDO Alliance nói. "Chúng tôi mong đợi những đóng góp của VinCSS để thúc đẩy việc sử dụng FIDO trong xác thực tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương".

Sản phẩm khóa xác thực của VinCSS.

Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới FIDO Alliance là tổ chức xác thực bảo mật toàn cầu, có hơn 260 thành viên, gồm các hãng công nghệ hàng đầu như: Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Amazon, Paypal, RSA, Samsung, VISA...

Liên minh này được thành lập nhằm giải quyết các vấn đề về xác thực đăng nhập, khắc phục tình trạng người sử dụng phải tạo và ghi nhớ nhiều tên người dùng và mật khẩu. FIDO đã góp phần đáng kể trong việc loại trừ các nguy cơ bị tấn công giả mạo, tấn công mạng chiếm tài khoản, giảm các rắc rối cho người dùng cũng như chi phí duy trì hệ thống cho các tổ chức.

"Gia nhập liên minh FIDO, VinCSS chính thức công bố hệ sinh thái các giải pháp xác thực mạnh không cần mật khẩu với khả năng chống lừa đảo, tấn công giả mạo toàn diện dựa trên các tiêu chuẩn xác thực an toàn FIDO2 quốc tế", ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS, thuộc Vingroup nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, chia sẻ những nghiên cứu của mình cho một tương lai an toàn hơn, theo lộ trình FIDO Alliance đặt ra, giải quyết các thách thức của xác thực không mật khẩu".

Việc gia nhập Liên minh FIDO hứa hẹn giúp Vingroup sánh vai với các công ty, tập đoàn công nghệ quốc tế hàng đầu. Sự kiện này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Vingroup trong việc tiếp cận các công nghệ ở cấp cao nhất, hướng tới khát vọng đưa công nghệ Việt Nam tiến ra thế giới.

Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS thuộc Tập đoàn Vingroup hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ an ninh mạng. Với đội ngũ nhân sự là những kỹ sư, chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, VinCSS cung cấp cho khách hàng các giải pháp an ninh mạng thiết thực, toàn diện, thông minh và tự động ở đẳng cấp quốc tế.

Tuấn Vũ