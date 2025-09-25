Vingroup được vinh danh tại giải thưởng pháp chế châu Á 2025

SingaporeĐại diện Tập đoàn Vingroup được trao danh hiệu "Lãnh đạo Bộ phận Tuân thủ của năm" tại lễ trao giải ALB Pan - Asian Regulatory Awards 2025, diễn ra ngày 18/9.

Giải thưởng do Asian Legal Business (ALB) - ấn phẩm pháp lý thuộc tập đoàn Thomson Reuters - tổ chức thường niên, nhằm ghi nhận cá nhân, tổ chức và đội ngũ có thành tích nổi bật trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và pháp chế doanh nghiệp tại châu Á.

Được đánh giá là một trong những chuẩn mực uy tín của khu vực, ALB Pan-Asian Regulatory Awards xây dựng triết lý coi pháp lý không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là nền tảng thiết lập tiêu chuẩn mới về quản trị và tuân thủ, đồng thời đóng góp vào sự phát triển khung pháp lý trong nước và quốc tế.

Giải thưởng được xét chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp lý và tài chính. Quá trình chấm giải đảm bảo yếu tố minh bạch, công bằng, hướng tới việc phản ánh chính xác đóng góp thực chất của các cá nhân và tổ chức trong cộng đồng pháp chế - quản trị.

Vingroup được vinh danh tại giải thưởng pháp chế châu Á . Ảnh: Vingroup

Để được xướng tên tại hạng mục "Lãnh đạo Bộ phận Tuân thủ của năm", bà Hồ Ngọc Lâm đã vượt qua hàng chục ứng viên đến từ các tập đoàn lớn ở Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Indonesia...

Việc được vinh danh tại giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận nỗ lực xây dựng hệ thống pháp chế toàn diện, minh bạch, đồng thời khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong hoạt động điều hành.

Theo Vingroup, đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là minh chứng cho phương châm của Tập đoàn: Đặt trọng tâm vào tính minh bạch, thượng tôn pháp luật và xây dựng đội ngũ pháp chế vững mạnh, góp phần bảo vệ uy tín doanh nghiệp trong nước và toàn cầu. Giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng văn hóa tuân thủ làm nền tảng phát triển bền vững.

Trước đó, ALB Pan-Asian Regulatory Awards từng vinh danh nhiều tổ chức có bề dày hoạt động trong ngành pháp lý như Drew và Napier, Allen và Gledhill (hai hãng luật có hơn 100 năm hoạt động).

Vingroup hiện là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tại Việt Nam, quy mô khoảng 200.000 nhân sự, hoạt động trên 5 lĩnh vực chính: công nghệ - công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh và thiện nguyện xã hội.

Hệ sinh thái Vingroup gồm các thương hiệu như Vinhomes, VinFast, Vinpearl, Vincom Retail, Vinschool và Vinmec, trải dài từ ôtô, xe máy điện, trí tuệ nhân tạo, vui chơi giải trí, du lịch, bất động sản đến y tế, giáo dục, giao thông, năng lượng tái tạo và hoạt động xã hội. Các thương hiệu này cũng từng lọt Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance - công ty định giá thương hiệu toàn cầu công bố.

Thái Anh