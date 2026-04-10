Vingroup đầu tư thêm 6,5 tỷ USD vào Ấn Độ

Tập đoàn Vingroup và Chính quyền bang Maharashtra (Ấn Độ) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu đầu tư hệ sinh thái đa ngành, tổng vốn dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD.

Hai bên ký kết hôm 10/4 tại Mumbai. Theo thỏa thuận, Vingroup cùng Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị Mumbai (MMRDA) và Bộ Công nghiệp bang Maharashtra sẽ nghiên cứu cơ hội đầu tư quy mô lớn tại vùng đô thị Mumbai và toàn bang. Các lĩnh vực trọng tâm gồm phát triển đô thị, giao thông xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội.

Buổi lễ ký kết có sự tham gia của ông Lê Quang Biên (thứ tư từ trái sang), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai và lãnh đạo Cơ quan Quản lý Đô thị Mumbai, Bộ Công nghiệp và các Bộ ngành khác của bang Maharashtra. Ảnh: Vingroup

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup nghiên cứu triển khai các khu đô thị tích hợp trên diện tích khoảng 1.000 ha. Với mức đầu tư ước tính 5 tỷ USD, dự án dự kiến bao gồm các phân khu nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và các tiện ích đồng bộ. Doanh nghiệp hướng tới việc hình thành các trung tâm phát triển mới tại khu vực lân cận Mumbai, trong đó có vùng tiềm năng Mumbai 3.0, nhằm hiện đại hóa hạ tầng đô thị của địa phương.

Mảng giao thông xanh chiếm khoảng 1,5 tỷ USD trong tổng vốn đầu tư dự kiến. Thông qua công ty GSM Ấn Độ, tập đoàn đề xuất triển khai đội taxi điện quy mô 60.000 xe, tích hợp nền tảng dịch vụ di chuyển thông minh. Kế hoạch này không chỉ thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Maharashtra, còn kỳ vọng tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong vòng 3-5 năm tới.

Bên cạnh đó, công ty VinEnergo sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Ấn Độ. Các đơn vị thành viên khác như: Vinschool, Vinmec và Vinpearl cũng tham gia nghiên cứu các dự án hạ tầng xã hội về giáo dục, y tế, dịch vụ du lịch để hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành tại địa phương.

Ông Phạm Sanh Châu (bìa trái), Tổng giám đốc Vingroup khu vực châu Á và ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, Ấn Độ tại lễ ký kết. Ảnh: Vingroup

Lãnh đạo bang Maharashtra và MMRDA cam kết hỗ trợ tập đoàn trong việc xác định quỹ đất, quy hoạch dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Bang này sẽ cung cấp hạ tầng kết nối và xem xét các chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực tế.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc Vingroup châu Á, cho biết thỏa thuận này tiếp tục cụ thể hóa chiến lược dài hạn và bài bản của tập đoàn tại Ấn Độ. Sau các bang Telangana và Tamil Nadu, doanh nghiệp từng bước mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đồng bộ.

Ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, đánh giá cao quy mô đầu tư và khẳng định dự án sẽ nâng cao đáng kể hạ tầng đô thị cũng như thúc đẩy giao thông bền vững cho bang.

Maharashtra hiện là bang có quy mô kinh tế lớn nhất Ấn Độ, đóng góp khoảng 14% GDP quốc gia với dân số hơn 130 triệu người.

Thanh Thư