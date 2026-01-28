Vingroup đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI

Tập đoàn Vingroup triển khai chương trình đào tạo miễn phí cho 10.000-20.000 nhân sự có chuyên môn cao về AI, trả phụ cấp 8 triệu đồng mỗi tháng.

Chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI của Tập đoàn Vingroup sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên từ ngày 1 đến 10/2 tại Đại học VinUni, khai giảng ngay sau đó với chỉ tiêu tối đa 500 học viên.

Đối tượng đào tạo là tất cả cá nhân đáp ứng điều kiện tuyển sinh, đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành có liên quan gần với AI. Học viên tham gia chương trình sẽ trải qua 12 tuần đào tạo kiến thức kết hợp với thực hành để tăng cường kỹ năng thực chiến, đảm bảo có khả năng làm việc thực tế sau khóa học. Đơn vị sẽ liên tục mở rộng và tuyển sinh các khóa tiếp theo với mục tiêu đào tạo tối đa 20.000 học viên trong hai năm tới.

Qua trường Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái, Tập đoàn Vingroup xây dựng chương trình đào tạo tinh, gọn, hiệu quả, đề cao thực chiến. Đại diện doanh nghiệp cho biết chương trình này hướng tới giải các bài toán thực tế của cuộc sống, đảm bảo mỗi người học có đủ kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn cho xã hội sau khi kết thúc khóa học.

Chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI của Tập đoàn Vingroup triển khai thông qua trường Đại học VinUni. Ảnh: Vingroup

Ngoài các buổi học lý thuyết tại trường Đại học VinUni, học viên có cơ hội thực hành và đào tạo qua công việc hàng ngày tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Cá nhân xuất sắc, có kết quả học tập vượt trội sẽ tiếp tục được sàng lọc, tuyển chọn để tham gia các khóa đào tạo nâng cao liên tục dành cho chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo dự án AI trong lĩnh vực chuyên sâu.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo nâng cao, học viên có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup hoặc có thể tìm kiếm cơ hội công việc tại công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước. Đại diện Vingroup cho biết thông qua chương trình, đơn vị không chỉ tìm kiếm, tuyển dụng nhân tài, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên hiện có, mà còn góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn cao về AI và đóng góp cho nhu cầu phát triển chung của Việt Nam.

Nhật Lệ