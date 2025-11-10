Vingroup công bố thêm trụ cột kinh doanh mới

Vingroup mở rộng sang trụ cột văn hóa với ba công ty về điện ảnh, nghệ thuật, tổ chức sự kiện, ngày 10/11.

Ba công ty đầu tiên trong trụ cột văn hóa gồm: Công ty CP Phát triển tài năng Văn hóa nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents; Công ty CP Phát triển điện ảnh V-Film; Công ty CP Tổ chức sự kiện V-Spirit.

V-Culture Talents tập trung vào giáo dục văn hóa nghệ thuật, phụ trách tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, biểu diễn, văn hóa dân tộc như chèo, quan họ, ví dặm, cải lương, đờn ca tài tử... Đơn vị hướng tới bảo tồn các giá trị truyền thống thông qua việc hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, được cống hiến và sống bằng nghề.

Vingroup từng tổ chức chuỗi nhạc hội 8Wonder. Ảnh: Vingroup

V-Film hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh, ghi âm, xuất bản âm nhạc. Công ty đẩy mạnh đào tạo chuyên gia trong ngành điện ảnh, từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên, tạo ra không gian chung để thúc đẩy ngành công nghiệp phim Việt Nam. Các hoạt động góp phần đưa các câu chuyện của Việt Nam lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.

V-Spirit có vai trò tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo. V-Spirit hướng tới trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp trong nước, từng bước vươn tầm quốc tế, nâng cao vị thế văn hóa Việt.

Các show thực cảnh được biểu diễn tại khu du lịch Vinpearl. Ảnh: Vingroup

Trụ cột văn hóa giúp đa dạng hệ sinh thái của tập đoàn, hiện gồm công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh và thiện nguyện xã hội.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết xây dựng trụ cột văn hóa là tầm nhìn dài hạn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. "Tập đoàn đặt mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa - nghệ thuật tầm quốc tế, các sản phẩm sáng tạo được thúc đẩy, người làm nghệ thuật được ghi nhận xứng đáng", ông Việt Quang chia sẻ.

Các show diễn thực cảnh tạo cơ hội cống hiến cho nghệ sĩ. Ảnh: Vingroup

Thông qua trụ cột văn hóa, Vingroup tăng cường phát triển các chương trình giao lưu trong nước và quốc tế để đưa văn hóa Việt Nam bắt kịp xu hướng sáng tạo toàn cầu, kích thích mạnh mẽ nền công nghiệp văn hóa, du lịch và tiêu dùng nội địa phát triển.

Vingroup hiện là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tại Việt Nam, quy mô khoảng 200.000 nhân sự, hoạt động trên 6 lĩnh vực chính: công nghệ - công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, thiện nguyện xã hội và văn hóa.

Hệ sinh thái Vingroup gồm các thương hiệu như Vinhomes, VinFast, Vinpearl, Vincom Retail, Vinschool và Vinmec... trải dài từ ôtô, xe máy điện, vui chơi giải trí, du lịch, bất động sản đến y tế, giáo dục, giao thông, năng lượng tái tạo và hoạt động xã hội.

Lan Anh