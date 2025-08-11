Vingroup công bố hai trụ cột mới

Tập đoàn Vingroup công bố hai trụ cột mới gồm hạ tầng và năng lượng xanh với mục tiêu gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thông tin được Vingroup công bố hôm nay (11/8), nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập. Theo đó, 5 hoạt động cốt lõi của tập đoàn này, gồm: thương mại dịch vụ, công nghệ - công nghiệp, hạ tầng, năng lượng xanh và thiện nguyện xã hội

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết việc xem hạ tầng và năng lượng xanh là trụ cột mới trong hoạt động kinh doanh nhằm hưởng ứng các nghị quyết của Bộ chính trị.

"Chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa thành công các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn tầm quốc tế", ông Quang nói.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh thông qua hoạt động công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics... Công ty thành viên của Vingroup là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, đang đề xuất đầu tư hai tuyến đường sắt tốc độ cao, bao gồm: tuyến Hà Nội - Quảng Ninh với tổng chiều dài 120,4 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai vùng kinh tế trong điểm từ 4 giờ còn 20 phút; tuyến TP HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ vài giờ xuống hơn 10 phút.

Dự án cầu Hoàng Gia tại Hải Phòng do Vingroup đầu tư, thông xe ngày 15/7. Ảnh: Vingroup

VinSpeed đã đăng ký và sẵn sàng đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP HCM từ hơn một ngày xuống hơn 5 giờ. Vingroup cũng dự kiến đầu tư khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo sẽ phát triển đa dạng các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng. Một số lĩnh vực công ty sẽ đầu tư bao gồm: hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast sản xuất, nhằm đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định; dự án năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ đồng hành cùng các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup triển khai cung cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm như: hệ thống đường sắt cao tốc, cảng biển quốc tế, các khu công nghiệp và khu dân cư...

Trung tâm Triển lãm Việt Nam đặt tại Đông Anh, Hà Nội, được Vingroup thi công trong gần 10 tháng đã vân hành. Ảnh: Vingroup

Tập đoàn Vingroup là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Tính đến ngày 30/6, Vingroup có tổng tài sản hơn 960.000 tỷ đồng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt hơn 130.000 tỷ đồng và hơn 4.500 tỷ đồng.

Trước đó, ba mảng kinh doanh lớn của tập đoàn này là thương mại dịch vụ, công nghệ - công nghiệp và thiện nguyện xã hội. Trong công nghệ - công nghiệp, đơn vị nổi bật là VinFast với thị trường hơn 67.500 xe ô tô được bàn giao trong 6 tháng đầu năm và hơn 114.000 xe máy điện. Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl là các thương hiệu tên tuổi trong các lĩnh vực bất động sản nhà ở, bất động sản bán lẻ và du lịch - vui chơi giải trí, hoạt động ở mảng thương mại dịch vụ.

Còn ở mảng thiện nguyện xã hội, tập đoàn có thương hiệu Vinmec, Vinschool, VinUni, Quỹ Thiện Tâm. Vingroup đã tài trợ gần 30.000 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Văn Hà