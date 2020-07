Vingroup bán ôtô, điện thoại tại Mỹ

"First Move with Julia Chatterley" là chương trình về kinh tế hàng đầu của Đài truyền hình CNN, phát vào 9 giờ sáng (giờ Mỹ) hàng ngày và lên sóng trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Tiêu chí để xuất hiện trong chương trình này là doanh nghiệp có bước chuyển mình đột phá, có triển vọng phát triển ấn tượng. Ngoài Vingroup, người dẫn chương trình Julia Chatterley từng trò chuyện với nhiều lãnh đạo nổi tiếng đến từ các thương hiệu như ông Reid Hoffman - đồng sáng lập mạng xã hội Linkedin, Chủ tịch hãng Emirates Airlines - ông Tim Clark, Chủ tịch hãng Cisco – ông Chuck Robins...