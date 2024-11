'VinFuture thúc đẩy khoa học công bằng giữa các quốc gia'

Theo Giáo sư Gurdev Singh Khush giải thưởng VinFuture dần thu hẹp khoảng cách nghiên cứu khoa học giữa các nước đang phát triển và nước phát triển trên toàn cầu.

Một năm sau khi được vinh danh trên sân khấu của VinFuture, Giáo sư Gurdev Singh Khush, đồng chủ nhân giải Đặc biệt VinFuture 2023 dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển, vẫn tiếp tục cống hiến cho khoa học với những hỗ trợ cho người trẻ trong nghiên cứu lúa gạo.

Nhân lễ trao giải VinFuture 2024 sắp diễn ra, ông có chia sẻ về tầm ảnh hưởng của giải thưởng trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Giáo sư Gurdev S. Khush trên sân khấu Giải thưởng VinFuture 2023. Ảnh: Vingroup

- Sau một năm được vinh danh tại VinFuture, điều gì khiến ông ấn tượng nhất?

- Tôi vinh dự khi nhận được giải thưởng này vì đây là giải thưởng lớn đầu tiên về khoa học được trao bởi một nước đang phát triển. Hầu hết các giải thưởng danh giá khác đều có nguồn gốc từ các quốc gia phát triển. Tôi tin giải thưởng VinFuture sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn cầu về các vấn đề cấp thiết hiện nay.

Giải thưởng còn tiếp thêm sức mạnh cho cam kết của tôi trong việc tăng cường an ninh lương thực thế giới. Đây là thách thức mà tôi dành cả sự nghiệp để giải quyết. Sự công nhận từ VinFuture mang đến cho tôi nguồn lực ý nghĩa và luồng sinh khí mới để tiếp tục theo đuổi các giải pháp cho vấn đề cấp bách toàn cầu này.

Giáo sư Gurdev Khush (thứ hai từ trái sang) cùng Giáo sư Võ Tòng Xuân (thứ hai từ phải sang) chia sẻ khoảnh khắc nhận giải Đặc biệt VinFuture 2023. Ảnh: Vingroup

- Cảm xúc của ông thế nào khi đứng chung sân khấu nhận giải Đặc biệt VinFuture 2023 với người đồng nghiệp lâu năm - Giáo sư Võ Tòng Xuân?

- Được gặp lại và đứng cạnh Giáo sư Xuân để nhận giải thưởng chung là khoảnh khắc đặc biệt. Chúng tôi hợp tác trong 40 năm, đóng góp đáng kể vào an ninh lương thực bằng cách phát triển các giống lúa kháng bệnh và côn trùng. Công việc chung của chúng tôi giải quyết các nhu cầu an ninh lương thực quan trọng ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Đó là vinh dự và đặc ân khi được làm việc cùng ông Xuân. Tôi rất đau lòng khi hay tin Giáo sư Xuân qua đời. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn với cộng đồng khoa học và cá nhân tôi.

Quan hệ hợp tác của chúng tôi vượt qua nhiều sự khác biệt, minh chứng cho sức mạnh của hợp tác quốc tế. Điều này rất quan trọng với việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Giáo sư Gurdev S. Khush dành tâm huyết nghiên cứu với cây lúa. Ảnh: The Tribune India

- Ông đánh giá thế nào về vai trò của VinFuture trong việc thúc đẩy môi trường hợp tác đổi mới khoa học, đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các nước phát triển và đang phát triển?

- Thu hẹp khoảng cách phát triển khoa học giữa các nước phát triển và đang phát triển là mục tiêu trọng tâm của Giải thưởng VinFuture. Bằng cách ghi nhận, tôn vinh các hợp tác quốc tế, giải thưởng khuyến khích nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia và nền tảng khác nhau hợp tác, thúc đẩy một cộng đồng khoa học toàn cầu.

Đặc biệt, cam kết và đóng góp của VinFuture càng rõ ràng khi dành riêng một giải cho các nhà khoa học ở các nước đang phát triển. Đây là nỗ lực quan trọng giúp thúc đẩy bối cảnh khoa học công bằng.

- Theo Giáo sư, đâu là thế mạnh của VinFuture?

- Thông qua các giải thưởng và các hoạt động, VinFuture thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học toàn cầu vào những vấn đề cấp thiết đang phải đối mặt. Bằng cách vinh danh các công trình nghiên cứu xuất sắc trong những lĩnh vực quan trọng, VinFuture góp phần khẳng định giá trị, thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp đột phá. Nhìn lại các giải thưởng của năm trước, tôi ấn tượng khi VinFuture lựa chọn những lĩnh vực nghiên cứu mang tính then chốt, có ý nghĩa to lớn với cộng đồng thế giới.

Khi thế giới biết đến VinFuture nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều nhà khoa học tâm huyết dấn thân vào lĩnh vực này, chung tay giải quyết thách thức chung của nhân loại.

- Kế hoạch của ông thời gian tới là gì?

- Ở tuổi 90, tôi nghỉ hưu sau khi dành hơn 60 năm cho khoa học. Dù không còn lãnh đạo các dự án nghiên cứu, tôi vẫn dành thời gian để cố vấn và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tuổi.

Nuôi dưỡng thế hệ nhà khoa học tiếp theo là điều cần thiết để tiếp tục giải quyết các thách thức toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, tôi tham dự các hội thảo và thảo luận cùng họ, tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Tôi tin nghiên cứu là chìa khóa mở ra những cánh cửa tri thức mới, mang đến nhiều tiến bộ vượt bậc cho nhân loại. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu nếu có thể.

Thanh Thư