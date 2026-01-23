VinFuture khởi động mùa thứ 6

Giải thưởng VinFuture tiếp nhận đề cử mùa giải 2026 đến 14h ngày 17/4, gồm các phát minh, giải pháp khoa học công nghệ mang lại ích cho hàng triệu người.

Đại diện VinFuture cho biết, các đề cử sẽ được đánh giá thông qua quy trình xét chọn nghiêm ngặt của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng giải thưởng VinFuture, gồm những nhà khoa học hàng đầu thế giới, các chủ nhân của giải Nobel, Turing, Millennium Technology...

Trong mùa giải thứ 6, việc chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9, lễ trao giải dự kiến tổ chức đầu tháng 12. Các đề cử gửi sau ngày 17/4 sẽ chuyển sang xét duyệt vào năm sau. Quỹ VinFuture sẽ tổ chức hai hội thảo trực tuyến trong quý I, có sự tham gia từ đại diện hội đồng giải thưởng, hội đồng sơ khảo và các chủ nhân giải thưởng VinFuture, nhằm cung cấp thông tin và tăng tính kết nối với cộng đồng đối tác đề cử toàn cầu. Hội thảo đầu tiên dự kiến diễn ra vào 8h ngày 26/1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) trao giải cho các nhà khoa học tại VinFuture 2025. Ảnh: Giang Huy

Trong năm nay, VinFuture tiếp tục triển khai chương trình tri ân đối tác, nhằm ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học trong việc nhận diện, đề cử các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ có tác động tích cực đến nhân loại cho giải thưởng VinFuture 2026.

Sau 5 mùa giải, VinFuture trở thành một trong những sự kiện hàng đầu của cộng đồng khoa học và công nghệ toàn cầu. Tổng số đề cử đạt 6.131, đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời vinh danh 48 nhà khoa học kiệt xuất, những công trình mang tính tác động sâu rộng, bền vững cho nhân loại.

Nhiều công trình được VinFuture tôn vinh đã gắn liền với bước ngoặt quan trọng của tiến bộ nhân loại, như công nghệ mạng toàn cầu, pin mặt trời PERC, lưu trữ năng lượng bằng pin lithium-ion, AI, nông nghiệp bền vững, y tế, chăm sóc sức khỏe và môi trường. Mạng lưới đối tác đề cử của VinFuture có gần 15.000 nhà khoa học trên thế giới.

TS Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture cho biết, sau 5 năm, giải thưởng từng bước khẳng định vị thế mang tầm vóc toàn cầu, nơi những giá trị khoa học xuất sắc được tôn vinh, gắn liền trách nhiệm và lợi ích lâu dài của nhân loại. "Sang mùa giải 2026, chúng tôi kỳ vọng các đề cử sẽ cho thấy khoa học và công nghệ là chìa khóa để giải những thách thức toàn cầu, thúc đẩy giải pháp đột phá, có khả năng ứng dụng sâu rộng, tạo tác động tích cực và bền vững", ông nói.

Định vị tầm vóc và uy tín quốc tế, giải thưởng VinFuture góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm hội tụ của tri thức và hợp tác khoa học toàn cầu. Nhiều đối tác của VinFuture đã đến Việt Nam tham gia các hoạt động trao đổi học thuật, chia sẻ chuyên môn và kết nối cộng đồng khoa học trong nước, gồm: GS Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), chủ nhân giải Thành tựu trọn đời SolarPACES 2024; GS Kurt Kremer, Giám đốc danh dự Viện Nghiên cứu Polyme Max Planck (Đức); GS Chuanbin Mao từ Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc), top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học...

Thông qua mạng lưới VinFuture, nhiều nhà khoa học Việt Nam cũng tiếp cận và kết nối các nhà khoa học thế giới, chủ động cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam và nhân loại.

Quang Anh