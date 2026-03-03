VinFast Viper, Feliz II - đối thủ mới của Honda Air Blade, Vision

Hôm 2/3, VinFast công bố giá bán cho bộ đôi xe máy điện đổi pin là Viper và Feliz II. Trong đó, VinFast Viper giá 39,9 triệu chưa pin và 45,5 triệu đồng kèm pin.

Viper là mẫu xe mới của hãng Việt trong 2026. Xe mang phong cách thiết kế thể thao, năng động, hướng chủ yếu đến nhóm khách hàng nam giới sống ở đô thị.