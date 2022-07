VinFast VF8, VF9 sẽ có bản đồ hỗ trợ kiểm soát tốc độ

Hai mẫu xe điện VinFast tại châu Âu sẽ tích hợp tính năng bản đồ thông minh, giúp kiểm soát tốc độ, nhằm đảm bảo quy định an toàn tại Liên minh châu Âu.

Thông tin trên được VinFast đưa ra hôm 7/8, nhằm đáp ứng Quy định chung về An toàn (GSR) của Liên minh châu Âu, có hiệu lực từ tháng 7/2022.

VF9 là mẫu SUV điện lớn nhất hiện tại của VinFast. Ảnh: VinFast.

Theo đó, VinFast sẽ tích hợp Bản đồ Hỗ trợ Kiểm soát tốc độ thông minh (Here Is A Map) vào hai mẫu SUV điện VF8 và VF9 bán ra tại châu Âu. Đây là nền tảng dữ liệu được phát triển bởi Here Technologies, nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ và dữ liệu định vị. Giải pháp này sẽ cung cấp cho người lái thông tin về giới hạn tốc độ, chỉ dẫn an toàn quan trọng như: quy định tốc độ tại địa phương, hỗ trợ tài xế nhận biết giới hạn tốc độ, mất tập trung, bỏ lỡ các biển báo, cảnh báo giao thông, tầm nhìn bị hạn chế...

Ông Edzard Overbeek, Tổng Giám đốc Here Technologies cho biết: "Chúng tôi tự hào là đối tác của VinFast, giúp mang đến trải nghiệm lái an toàn trên các cung đường, góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của hãng xe Việt trên thị trường toàn cầu".

VF8 có kích thước nhỏ hơn so với VF9. Ảnh: VinFast.

Hỗ trợ Kiểm soát tốc độ thông minh (ISA – Intelligent Speed Assistance) là tính năng hỗ trợ giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thương vong do tai nạn gây ra bằng cách thông báo cho tài xế giới hạn tốc độ trên cung đường đang di chuyển. Từ tháng 7/2024, ISA sẽ là tính năng buộc phải có trên tất cả các mẫu xe mới xuất xưởng. Tính năng này dự kiến sẽ có mặt trên VF8 và VF9 từ cuối năm nay.

Tuấn Vũ