VinFast VF 5 Plus có gói thuê pin từ 1,2 triệu đồng

Ngoài 2 gói đang áp dụng, VinFast bổ sung gói thuê pin mới cho người dùng VF 5 Plus từ 1,2 triệu đồng/ tháng, quãng đường dưới 1.500 km, từ 22/4.

Gói thuê pin mới cho VF 5 Plus được hãng xe điện Việt Nam hướng đến nhóm người dùng cá nhân, thường xuyên di chuyển trong nội thành. Với gói 1,2 triệu đồng/ tháng, người dùng VF 5 Plus sẽ có quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km một tháng, tiết kiệm từ 400.000 đồng/ tháng so với gói trước đây.

Bộ đôi VinFast VF 5 Plus. Ảnh: Quang Anh

Ngoài gói trên, hiện VinFast áp dụng cho VF 5 Plus gói thuê pin 1,6 triệu đồng/ tháng (quãng đường tối đa 3.000 km) và 2,7 triệu đồng/ tháng không giới hạn số km. Với người dùng gói thuê cũ, hãng sẽ hỗ trợ chuyển sang gói mới miễn phí, tuy nhiên khách hàng sẽ không được quay trở lại gói cũ nếu có nhu cầu.

Ngoài lựa chọn thuê pin, người dùng các mẫu xe điện VinFast có thể mua xe kèm pin để tối ưu chi phí sử dụng hàng tháng, tự trang bị bộ sạc tại gia hoặc sử dụng hệ thống trạm công cộng do hãng phát triển.

Công nghệ pin trên VF 5 Plus cho phép tầm di chuyển đạt khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong 30 phút. Tương tự các mẫu xe điện VinFast, người dùng VF 5 Plus cũng hưởng các chế độ hậu mãi như: bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km, sạc pin lưu động 24/7, cứu hộ 24/24...

VF 5 Plus lắp một môtơ điện, công suất tương đương 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh. Mẫu xe có giá bán 468 triệu đồng, chưa bao gồm pin.

Quang Anh