VinFast VF 5 Plus có giá 458 triệu đồng - crossover thay thế Fadil

VF 5 Plus lắp môtơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, tầm hoạt động 300 km sau khi sạc đầy, giá 538 triệu đồng (kèm pin).

Ngày 3/12, VinFast thông báo nhận đặt cọc của khách Việt từ 10/12 tới, cho mẫu VF 5 Plus, dù chưa giới thiệu bản concept lẫn thương mại tại thị trường Việt Nam. VF 5 Plus là sản phẩm thay thế cho mẫu xe xăng Fadil đã ngưng sản xuất từ giữa 2022.

Thiết kế VF 5 Plus.

VinFast đã ra mắt VF 5 Plus hồi đầu 2022 tại triển lãm CES (Mỹ). Hãng định hình mẫu xe này ở phân khúc gầm cao cỡ A, nơi có một số sản phẩm mới bán ở Việt Nam, chạy xăng như Toyota Raize giá 547 triệu đồng, Kia Sonet giá 524-634 triệu đồng.

VF 5 Plus có chiều dài cơ sở 2.513 mm, kích thước chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm. Nếu so với Fadil thì VF 5 to hởn hẳn. Fadil có kích thước là 3.676 x 1.632 x 1.530, trục cơ sở 2.385 mm.

Nếu so với các mẫu xe cùng phân khúc crossover cỡ A, kích thước tổng thể của VF 5 gần tương đương Raize (trục cơ sở 2.525 mm, chiều dài, rộng, cao 4.030 x 1.710 x 1.605 mm). Sonet có kích thước tổng thể nhỉnh hơn hẳn hai mẫu xe trên, với 4.120 x 1.790 x 1.642 mm. Tuy vậy, chiều dài cơ sở của Sonet lại chỉ 2.500 mm, thấp hơn cả VF 5 và Raize.

Thông số quan trọng nhất với một mẫu xe gầm cao là khoảng sáng gầm vẫn chưa được VinFast tiết lộ.

Hãng xe Việt cho biết VF 5 Plus lắp một môtơ điện, công suất 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin lithium của VinFast VF 5 Plus dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Hãng chưa nói rõ hình thức sạc và thời gian sạc bao lâu cho mẫu xe này.

Chưa có hình ảnh nội thất và các trang bị cụ thể trên VinFast VF 5 phiên bản tại Việt Nam. Hãng nói xe có các trang bị an toàn như kiểm soát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp...

Hình ảnh nội thất VF 5 Plus bản quốc tế (concept).

VinFast mở đặt cọc cho khách với hai hình thức. Nếu cọc 20 triệu, khách được ưu đãi 30 triệu, có thể chuyển nhượng, không được hoàn/huỷ; hoặc nếu đặt cọc 10 triệu đồng thì ưu đãi là 20 triệu, được chuyển nhượng, hoàn/huỷ; kéo dài đến 10/1/2023.

Tại Việt Nam, VinFast VF 5 Plus giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin, tức pin có giá 80 triệu). Giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). Khách hàng mua xe được cố định giá thuê pin suốt vòng đời sản phẩm theo giá tại thời điểm nhận xe. Hãng bảo hành cho VF 5 Plus 7 năm (hoặc 140.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước).

Thời gian nhận xe VF 5 Plus dự kiến từ tháng 4/2023. Xe được sản xuất tại nhà máy của VinFast ở Hải Phòng.

VF 5 là mẫu xe gầm cao nhỏ nhất trong dải sản phẩm của VinFast. Xe thế chỗ Fadil, mẫu xe xăng thuần cỡ A bán chạy nhất phân khúc hai năm liên tiếp 2020, 2021 trước khi khai tử vào nửa sau 2022. Giá bán 458-538 triệu đồng của VF 5 Plus có thể cắn vào thị phần của nhóm xe cỡ A như Kia Morning, Hyundai i10 lẫn các mẫu gầm cao như Toyota Raize, Kia Sonet.

Thành Nhạn

Ảnh: VinFast