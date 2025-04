VinFast VF 5 chiếm 80% thị phần phân khúc CUV cỡ A+

Sau quý đầu 2025, VF 5 bán hơn 10.800 xe, gấp 4 lần tổng doanh số của Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue.

Ưu thế áp đảo của VinFast VF 5 tiếp tục duy trì ở phân khúc xe gầm cao cỡ A+ trong quý đầu 2025. Trong khi thị phần những đối thủ của VF 5 như Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue ngày càng thu hẹp.

Hơn 4.400 xe VF 5 bán ra trong tháng 3, lũy kế hơn 10.800 xe, một con số áp đảo toàn bộ các đối thủ cạnh tranh. Sonet, Raize, Venue, không cái tên nào bán quá 1.500 xe sau ba tháng. Thị phần của VF 5 hiện chiếm khoảng 80% phân khúc.

Raize khai mở phân khúc CUV cỡ A+, hướng đến khách hàng mua xe lần đầu chủ yếu sống ở đô thị. Sonet xuất hiện muộn hơn nhưng là cái tên có lượng bán cao nhất của phân khúc trước khi VF 5 chiếm sóng. Mẫu xe của Kia từng lập đỉnh vào 2023 khi đạt 11.366 xe, tương đương gần 950 xe/tháng. Nhưng dấu ấn này còn nhỏ so với mức trung bình hơn 2.600 xe/tháng của VF 5 ở năm 2024 hay 3.600 xe/tháng ở quý đầu 2025..

Mẫu VF 5 thuần điện trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Phạm Trung

Quý đầu 2025, Kia Sonet bán 1.279 xe, giảm khoảng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 36% so với 2023. Tương tự Sonet, hai mẫu xe xăng còn lại là Raize và Venue cũng giảm doanh số.

Sản phẩm của Toyota bán 772 xe, giảm 8% so với cùng kỳ 2024 và giảm 54% so với cùng kỳ 2023. Venue đạt 636 xe bán ra, giảm gần 5% so với ba tháng đầu 2024. Mẫu xe Hyundai ra mắt cuối 2023.

Thị phần của Sonet, Raize và Venue ở quý đầu 2025 đạt khiêm tốn lần lượt 9%, 6% và 5%. Hai mẫu xe Hàn lắp ráp trong nước, còn Raize nhập Indonesia.

Khác biệt giữa VF 5 và các đối thủ chạy xăng là cách tiếp cận khách hàng. Nhờ chi phí vận hành rẻ, mẫu xe VinFast đang là công cụ chính của các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải (taxi). Xu hướng này đang nở rộ ở Việt Nam và phần lớn xe VF 5 bán ra phục vụ nhu cầu kinh doanh. Đây là cơ sở để mẫu xe VinFast tăng trưởng doanh số liên tục thời gian qua.

Trong khi với bộ ba xe xăng Raize, Sonet và Venue, khách sở hữu hầu hết là cá nhân, phục vụ mục đích di chuyển hàng ngày hoặc cho gia đình. Ngày càng nhiều lựa chọn ở nhóm CUV cỡ B với giá bán dễ tiếp cận, không gian rộng hơn, nhu cầu của xe cỡ A+ dần thưa thớt. Đó là chưa kể cạnh tranh của các mẫu xe điện giá rẻ gầm cao cỡ nhỏ như VinFast VF 5, VF 3, Wuling mini EV.

Phạm Trung