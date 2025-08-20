Thứ tư, 20/8/2025
Thứ tư, 20/8/2025, 14:25 (GMT+7)

VinFast VF 5 2024 giá 450 triệu nên mua?

Xe chạy gần 30.000 km, bản Plus nội ngoại thất khá mới, xin hỏi giá trên có nên mua lại. (Ngọc Uyên)
