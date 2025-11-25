VinFast VF 3 thêm trang bị, giá tăng nhẹ 3 triệu đồng

VF 3 mới có vô-lăng thiết kế lại, màn hình giải trí thêm tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto, giá lên 302 triệu đồng từ cuối tháng 11.

Ngoài những thay đổi kể trên, mẫu xe bán chạy nhất của VinFast giữ nguyên thiết kế và trang bị. VinFast VF 3 vẫn đi kèm la-zăng 16 inch, đèn pha halogen ở ngoại thất.

Đại diện VinFast cho biết, lần nâng cấp này chủ yếu tập trung vào tiện nghi, còn hệ truyền động và pin giữ nguyên. VF 3 vẫn dùng pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 215 km sau mỗi lần sạc. Môtơ công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm.

Phần vô-lăng cải tiến trên VF 3 có thêm nút kích hoạt đàm thoại rảnh tay và hai ô lõm giúp việc điều khiển dễ dàng hơn. Trong khi màn hình giải trí cảm ứng 10 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto là tính năng thường được các chủ xe độ thêm sau khi sở hữu.

Đây là lần nâng cấp đầu tiên của VF 3 từ khi mở bán từ tháng 5/2024. Xe ban đầu bán với hai lựa chọn là thuê pin và kèm pin. Sau đó, hãng chỉ phân phối bản kèm pin giá 322 triệu đồng.

VF 3 trải qua lần điều chỉnh giá vào tháng 5/2024, xuống còn 299 triệu đồng. Đến nay, xe tăng lên 302 triệu đồng khi có thêm một số nâng cấp.

VinFast VF 3 hiện độc chiếm phân khúc mini SUV hướng đến khách mua xe lần đầu hoặc người đã sở hữu nhiều xe, muốn thêm trải nghiệm. Doanh số lũy kế đến tháng 10 đạt hơn 36.000 xe của VF 3 không chỉ dẫn đầu dải sản phẩm VinFast mà còn toàn ngành ôtô Việt Nam. Mức bán này cũng là kỷ lục đối với một sản phẩm từ trước đến nay ở thị trường xe trong nước.

