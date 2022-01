VinFast và Cerence giới thiệu ôtô điện kết nối Bản sao số

MỹCerence Inc và VinFast vừa công bố sản phẩm xe điện kết nối điện toán đám mây thông qua nền tảng Bản sao số (Digital Twin) đầu tiên trên thế giới.

Nhằm nâng cao trải nghiệm lái và chinh phục khách hàng toàn cầu, VinFast đã chọn giải pháp Bản sao số của Cerence - nhà phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) xe hơi để trang bị cho các mẫu xe điện thông minh do hãng phát triển. Những tính năng kết nối đám mây và AI do Cerence cung cấp sẽ mang đến sự thoải mái, tiện lợi đồng thời vẫn đảm bảo khả năng bảo mật, an toàn cho người dùng.

Xe ôtô điện của VinFast kết nối điện toán đám mây thông qua nền tảng Bản sao số của Cerence.

Đại diện VinFast cho biết, giải pháp Bản sao số của Cerence giúp doanh nghiệp này tạo ra phiên bản ảo mô phỏng toàn bộ chiếc xe. Theo đó, các dữ liệu về phần mềm tích hợp trên xe, chi tiết cơ khí, hệ thống điện và nguyên tắc vận hành của xe cùng dữ liệu về người lái và điều kiện môi trường xung quanh sẽ được kết nối trên hệ thống đám mây.

Trên nền tảng này, VinFast có thể mở rộng nhiều tính năng thông minh trong khoang lái nhằm nâng cao trải nghiệm lái, cung cấp thông tin chuyên sâu về chiếc xe. Công nghệ proactive AI còn cho phép xe VinFast gửi thông báo cập nhật đến người dùng theo thời gian thực. Ngoài ra, nền tảng còn hỗ trợ VinFast cùng đối tác phát triển và tối ưu các dịch vụ giao hàng đến tận xe, hiển thị trạng thái pin xe hoặc gợi ý trạm sạc gần nhất.

Kết hợp cùng Cerence, VinFast cho biết muốn mang đến bước tiến mới về thiết kế, sản xuất và công nghệ ngành ôtô điện.

Ông Hong Sang Bae - Giám đốc công nghệ VinFast cho biết, công ty hướng đến tương lai của xe điện thông minh và xây dựng mạng lưới đối tác sáng tạo cùng chung sứ mệnh. Mục tiêu nhằm mang đến bước tiến về thiết kế, sản xuất và công nghệ, từ đó cải thiện cuộc sống của người dùng.

"Những tính năng của Bản sao số Cerence là điểm cốt lõi giúp VinFast tạo ra chiếc ôtô kết nối đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới, góp phần cách mạng hóa trải nghiệm lái xe, làm hài lòng khách hàng", ông Hong Sang Bae nói.

Một mẫu ôtô điện mới ra mắt của VinFast.

Với Bản sao số Cerence, VinFast còn nâng cao hệ thống cập nhật thông tin và thông báo chủ động, bao gồm các tính năng an toàn, tiện nghi, thoải mái và an ninh. Trong đó, an toàn là tính năng thông báo khi người lái bỏ qua biển báo dừng hoặc trường hợp tương tự; gợi ý cải thiện việc lái xe; dự báo thay về đổi điều kiện lái xe do thời tiết. Tiện nghi khi tích hợp lịch làm việc để nhắc nhở các cuộc họp sắp tới; đề xuất bãi đậu xe dựa trên nhu cầu người lái; dự báo áp suất lốp thấp và lượng nhiên liệu thấp dựa trên AI. Tính năng thoải mái cho phép xe tự động điều chỉnh điều kiện môi trường trong xe theo thời tiết; gợi ý phát nhạc yêu thích và cập nhật tin tức theo nhu cầu cá nhân về chủ đề chứng khoán, thể thao... Còn an ninh là tính năng được thiết kế để nhắc nhở đóng cửa xe và cửa sổ; phát hiện đột nhập; tự động khóa hoặc mở khóa dựa trên vị trí xe.

Ông Prateek Kathpal - Giám đốc công nghệ của Cerence đánh giá, công nghệ Bản sao số Cerence cung cấp phiên bản ảo, mô phỏng chiếc xe ôtô với đầy đủ phần mềm, dữ liệu cảm biến, môi trường xung quanh, hành vi người lái và dữ liệu đám mây. Bản sao số cho phép phát triển tính năng AI và học sâu (deep learning) trên xe. Công nghệ này còn có thể phân tích dữ liệu về quá trình điều khiển xe, hiệu suất vận hành tổng thể và thông tin chi tiết về người lái để cá nhân hóa dịch vụ và trải nghiệm.

Trong tương lai, công ty này sẽ phát triển khả năng giả lập và xác thực phương tiện trên Bản sao số Cerence, đồng thời thử nghiệm tính năng sử dụng mới và cải thiện hiệu suất của phương tiện thông qua AI. "Tận dụng Bản sao số Cerence, VinFast có thể đáp ứng nhu cầu quan trọng của người lái, tạo sự khác biệt so với đối thủ thông qua công nghệ đột phá", ông Prateek Kathpal cho biết thêm.

Hà Thanh (Ảnh: VinFast)