VinFast và các 'tân binh' xe điện trình làng tại triển lãm Mỹ

Hiện có 4 nhà sản xuất xác nhận sẽ đưa các mẫu xe điện mới đến LA Auto Show năm nay, trong đó có bộ đôi VF e35 và VF e36 của VinFast.

Hyundai, Subaru, Kia và VinFast... chọn Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) 2021 để trình làng những mẫu ôtô điện mới nhất, thể hiện tầm nhìn của hãng trong tương lai. Triển lãm này từng là bệ phóng cho Tesla, khi hãng này đặt mục tiêu phổ cập ôtô điện tại Mỹ.

Dưới đây là những mẫu xe điện hoàn toàn mới, dự kiến trình làng tại LA Auto Show 2021.

Bộ đôi VinFast VF e35, VF e36

VF e35 và VF e36 sẽ là hai mẫu xe giúp người Mỹ có khái niệm thế nào là xe điện VinFast. Xuất hiện tại LA Auto Show năm nay, bộ đôi này sẽ là sản phẩm chủ lực, giúp VinFast "đem chuông đi đánh xứ người".

Bộ đôi ôtô điện VinFast sẽ ra mắt công chúng tại Los Angeles Auto Show 2021. Ảnh: VinFast.

Trong sự kiện này, hãng xe Việt sẽ lần đầu giới thiệu đến công chúng hai mẫu SUV điện VF e35 và VF e36, cùng hệ sinh thái giao thông toàn diện, thân thiện với môi trường, dựa trên công nghệ thông minh, được nghiên cứu, phát triển bởi Vingroup.

VF e35 và VF e36 lần lượt thuộc phân khúc SUV cỡ lớn hạng D và E. Hai mẫu xe này được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS như hỗ trợ giữ làn đường, phanh giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, đỗ xe tự động, triệu tập xe thông minh...

Thiết kế ngoại thất VinFast VF e35. Ảnh: VinFast.

Ngoài ra, tiện ích giải trí có tính năng điều khiển bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ...

Ngoại thất cả hai mẫu xe đều được thiết kế bởi Pininfaria, mang những đường nét đặc trưng của VinFast, thể hiện ở mặt ca-lăng và đèn hậu. Khoang lái cập nhật xu hướng mới nhất hiện nay với màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn và màn hình đa thông tin sau vô-lăng.

Kích thước lớn là ưu điểm hứa hẹn chinh phục khách Mỹ của VinFast VF e36. Ảnh: VinFast.

Về an toàn, VF e35 và VF e36 được thiết kế hướng tới các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới, được chứng nhận bởi các tổ chức đánh giá như: Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) và chương trình đánh giá xe mới EuroNCAP (European New Car Assessment Programme).

Hyundai Seven Concept

Hãng Hàn Quốc sẽ chính thức ra mắt mẫu xe ý tưởng Seven Concept tại LA Auto Show năm nay, dự kiến phiên bản thương mại có tên Ioniq 7, đến tay người dùng năm 2024.

Thiết kế cản trước của Hyundai Seven Concept. Ảnh: Hyundai.

Lớn nhất trong dòng xe điện của Hyundai, Seven Concept có kích thước tương đương mẫu xe động cơ đốt trong Palisade, ba hàng ghế, tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Xe sử dụng nền tảng modul E-GMP, thiết kế thân rộng, trục cơ sở kéo dài, lớn hơn mẫu xe điện Ioniq 5. Cụm pin đặt dưới sàn, dung lượng khoảng 100 kWh, hứa hẹn tầm di chuyển đến 600 km mỗi khi sạc đầy.

Kia Concept EV9

SUV điện ba hàng ghế của Kia phát triển dựa trên nền tảng giống Hyundai Seven Concept, hệ dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện. Tổng công suất dự kiến 308 mã lực, đi kèm gói pin lithium-ion 100 kWh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 800V.

Ngoại thất xe mang ảnh hưởng của Kia Telluride, không gian có ba hàng ghế. Nội thất mang phong cách tối giản, tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm và vô-lăng kiểu dáng độc đáo. Mẫu xe ý tưởng này sẽ chính thức xuất hiện tại LA Auto Show 2021 tới đây.

Subaru Solterra EV

Mẫu ôtô điện đầu tiên của Subaru sẽ được hãng giới thiệu chính thức tại LA Auto Show 2021. Đây là kết quả của dự án hợp tác giữa Subaru và Toyota, cổ đông lớn nhất của hãng.

Nội thất Subaru Solterra EV. Ảnh: Subaru.

Theo những thông tin tiết lộ từ Subaru, mẫu xe điện Solterra sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu trước, tầm di chuyển đạt 530 km mỗi khi sạc đầy. Với phiên bản dẫn động bốn bánh, con số này là 460 km. Xe có hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, trang bị hệ thống kiểm soát X-Mode AWD. Nội thất Solterra có màn hình kĩ thuật số cỡ lớn ở trung tâm, quản lý và điều khiển các thông tin giải trí, thông số của xe khi vận hành.

Tuấn Vũ