VinFast tung giải thưởng hơn 27 tỷ đồng cho xe máy điện

Người mua xe máy điện VinFast có cơ hội nhận ôtô điện VF 7, VF 5, VF 3 và 1.000 xe máy điện Feliz Lite, từ nay đến cuối năm.

Theo VinFast, đây là chương trình ưu đãi lớn nhất cho xe máy điện từ khi thành lập thương hiệu, tổng giá trị giải thưởng là 27,5 tỷ đồng. Cụ thể, mỗi người mua xe máy điện, xe đạp điện của hãng sẽ nhận lượt quay số may mắn với tổng 1.003 giải được trao.

Xe máy điện VinFast Feliz 2025 tích hợp hai pin, tầm di chuyển 262 km sau một lần sạc đầy. Ảnh: Tuấn Vũ

Ba ôtô điện trong chương trình này gồm VF 7 Eco (799 triệu), VF 5 Plus (529 triệu) và VF 3 (299 triệu) và 1.000 xe máy điện Feliz Lite (25,9 triệu đồng). Mỗi hoá đơn mua xe sẽ tương ứng một lần quay số may mắn. Việc tìm ra người may mắn sẽ được hãng tổ chức trực tuyến trên website.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện lớn thứ ba thế giới về doanh số và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê của Motorcycles Data, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe hai bánh sau 8 tháng đầu 2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng cao nhất, khi các mẫu xe dưới 4 kW (không cần bằng lái) tăng 89% và các dòng xe trên 4 kW (cần bằng lái) tăng đến 197%. Với VinFast, mảng xe máy điện của hãng này tăng hơn 5 lần, tương ứng 447% so với cùng kỳ 2024.

Người dân Hà Nội đến sự kiện đổi xe xăng cũ, lấy xe máy điện mới. Ảnh: Tuấn Vũ

Chương trình ưu đãi này hứa hẹn tạo động lực để người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, đặc biệt trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm. "Mỗi chiếc xe máy điện bán ra sẽ giảm một nguồn phát thải từ xe xăng, giúp phổ cập phương tiện di chuyển xanh, thân thiện môi trường", ông Hoàng Hà, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing xe máy điện VinFast toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc VinFast xe máy điện Thị trường Việt Nam nói. "Sự ủng hộ từ người dùng sẽ giúp VinFast tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường".

Ngoài chương trình này, hãng xe điện Việt Nam đang triển khai ưu đãi giảm 10% giá xe, hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá xe. Các ngân hàng, đối tác tài chính của VinFast cũng hỗ trợ mức vay đến 90% giá xe, giúp người dùng có thể nhận xe từ 0 đồng vốn đối ứng. Các trạm sạc xe điện của V-Green cũng mở miễn phí cho người dùng đến 31/5/2027.

Các dòng xe máy điện VinFast tại một sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Hiện, VinFast đang triển khai gần 500 điểm đổi xe xăng lấy xe điện trên toàn quốc, tại hệ thống các đại lý phân phối toàn quốc đến cuối năm nay. Bên cạnh các dòng xe hỗ trợ một và hai pin, hãng này sẽ sớm bán ra dòng xe có thể đổi pin trong thời gian tới.

Quang Anh