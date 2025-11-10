VinFast trúng gói cung cấp xe bus điện gần 260 tỷ đồng

VinFast cùng hai doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu gói cung cấp 53 xe bus điện và hạ tầng trạm sạc trị giá gần 260 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói EQ-01: xe bus và hệ thống thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa và trạm sạc thuộc dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt số 3 (Trôi - Nhổn - Ga Hà Nội - Hoàng Mai).

Gói thầu trị giá 259,7 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu là tăng cường vận tải công cộng thân thiện môi trường theo mô hình đa phương thức, trong đó các tuyến buýt gồm kết nối, hỗ trợ vận hành metro số 3.

53 xe bus điện cỡ trung tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), 27 trụ sạc và thiết bị kèm theo, thời hạn hoàn thành 8 tháng. Hồ sơ mời thầu đặt ra các tiêu chí năng lực cao như kinh nghiệm thực hiện hợp đồng trị giá khoảng 8 triệu USD, doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu 20 triệu USD, cùng yêu cầu về dòng tiền và tín dụng.

Xe VinFast Ebus. Ảnh: VinFast

Theo đó, liên danh ba doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vượt qua một nhà thầu nước ngoài để trúng thầu. Phần do VinFast thực hiện có giá trị gần 248 tỷ đồng; phần còn lại thuộc hai doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị và phần mềm trong nước.

Theo các chuyên gia, việc một liên danh tư nhân trong nước trúng gói ODA do tổ chức quốc tế tài trợ cho thấy năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tài chính và quản trị theo thông lệ quốc tế. Yếu tố phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - phù hợp ưu tiên của ADB là yêu cầu then chốt với các nhà thầu.

Việc triển khai đội xe bus điện và hạ tầng sạc được kỳ vọng góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải của Hà Nội và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị.

Anh Vũ