VinFast triệu hồi hơn 12.400 xe Chevrolet lỗi túi khí

Các mẫu Cruze, Orlando, Trax với số lượng tổng 12.456 xe có túi khí lỗi được triệu hồi tại Việt Nam.

Cục Đăng kiểm phê duyệt chương trình triệu hồi ba dòng xe Cruze, Trax và Orlando sản xuất trong giai đoạn 2014-2018 do GM Việt Nam nhập khẩu, lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam. Liên doanh này đã bán nhà máy và hoạt động kinh doanh cho VinFast hồi tháng 6/2018, vì thế các đại lý ủa quyền của hãng xe Việt thực hiện triệu hồi, sửa chữa miễn phí cho khách với thời gian trung bình dự kiến 2 giờ/xe.

Chevrolet Cruze đời 2015 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Ba mẫu xe trên lắp túi khí sản xuất bởi công ty Takata kèm nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Khi xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo áp lực quá lớn bên trong cụm bơm khí, dẫn đến khả năng cụm bơm khí nứt vỡ.

Trong trường cụm bơm khí nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng xuyên qua túi khí được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách. Chương trình triệu hồi lần này kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ 20/5.

Đối với những xe nhập khẩu không chính hãng, khi có yêu cầu từ chủ xe, VinFast hỗ trợ liên hệ với tập đoàn General Motors (GM) để lấy thông tin. Sau khi được xác nhận và đồng ý từ phía GM, các đại lý ủy quyền của hãng xe Việt tiến hành kiểm tra, thay thế miễn phí cụm bơm khí của túi khí xe khách hàng.

Hồi tháng 5/2019, 7.584 chiếc thuộc hai dòng xe Chevrolet Cruze và Orlando sản xuất trong khoảng 2010-2013 cũng được VinFast triệu hồi, thay thế mới tại Việt Nam. Nhiều hãng xe khác như Toyota, Ford, Nissan, Audi cũng triệu hồi số lượng lớn vì lí do tương tự.

Triệu hồi xe do lỗi túi khí Takata là một trong những chiến dịch lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu. Theo Reuters, tổng cộng 19 hãng xe khác nhau, lắp hơn 100 triệu túi khí do Takata, hãng sản xuất phụ tùng, các thiết bị an toàn Nhật Bản, cung cấp có nguy cơ lỗi và buộc phải triệu hồi, sửa chữa. Bê bối khiến Takata vào 2017 bán mình cho công ty đối thủ, Key Safety Systems thuộc tập đoàn điện tử Ningbo Joyson (Trung Quốc) với giá 1,6 tỷ USD.

Phạm Trung