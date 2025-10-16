VinFast trao giải cuộc thi sáng tác bài hát

Ban tổ chức tìm ra 8 tác phẩm xuất sắc sau 4 tháng phát động và gần 400 bài dự thi, giải cao nhất nhận ôtô điện VinFast VF 3, hôm 15/10.

Tám tác phẩm được Ban tổ chức đánh giá cao nhất trong cuộc thi nhận các giải nhất, nhì, ba và các tác giả tham gia dự thi, thành viên cộng đồng bình chọn chính xác cũng được vinh danh, nhận phần quà tại chương trình.

Theo đó, giải nhất cuộc thi này được trao cho tác phẩm "Tự hào VinFast" của tác giả Mai Xuân Thứ. Ca khúc được viết trên nền nhạc sôi động, hiện đại, thể hiện sức sống của thương hiệu xe điện trẻ và cá tính. Phần ca từ của bài hát mang ý nghĩa như lời chào từ Việt Nam ra thế giới, thông qua chiếc xe VinFast.

Tác giả Mai Xuân Thứ (phải) nhận giải nhất tại cuộc thi. Ảnh: VinFast

Tác giả đạt giải nhất được trao một ôtô điện VF 3. Hai giải nhì và 5 giải ba lần lượt là các mẫu xe máy điện VinFast. Trong lễ trao giải, ban tổ chức cũng công bố danh sách 30 tác giả may mắn, được lựa chọn ngẫu nhiên để nhận phần quà tri ân trị giá 10 triệu đồng, 10 thành viên cộng đồng nhận phần quà Dự đoán là voucher Xanh SM trị giá 5 triệu đồng, khi tham gia bình chọn tác phẩm đạt giả nhất. 100 tác giả có tác phẩm hợp lệ gửi về sớm nhất cũng nhận voucher Xanh SM trị giá 2 triệu đồng.

Cuộc thi "VinFast – Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường" được hãng tổ chức nhằm hưởng ứng các dịp lễ lớn của đất nước trong năm nay. Cuộc thi này cũng nhằm ghi dấu mốc lịch sử ngành công nghiệp ôtô trong nước, khi lần đầu có hãng xe nội địa vượt doanh số các thương hiệu nước ngoài để dẫn đầu thị trường.

Các tác giả được vinh danh tại lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: VinFast

Nhà báo Diễm Quỳnh, đại diện Ban giám khảo cho biết, mỗi bài hát gửi về cuộc thi đều mang tinh thần sáng tạo, dám thể hiện và chia sẻ cảm xúc của mình thông qua âm nhạc. "Tôi đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng trong phong cách, góc nhìn của các bạn trẻ lấy cảm hứng từ công nghệ tương lai, cho đến những giai điệu mang hơi thở Việt rất riêng", bà nói.

Sau 4 tháng tổ chức, cuộc thi nhận sự hưởng ứng của đông đảo tác giả trên toàn quốc, gần 400 tác phẩm hợp lệ gửi về dự thi. Ban giám khảo của cuộc thi là các nhạc sĩ, nhà chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc.

Kết thúc quý III, VinFast trở thành hãng ôtô đầu tiên Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra, sau 9 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường. Trong tháng 9, VinFast đạt doanh số 13.914 ôtô điện các loại, nâng lũy kế từ đầu năm đến hết quý III đạt 103.884 xe, gấp đôi Toyota ở vị trí thứ hai. Đây là mức doanh số chưa hãng xe nào đạt được tại Việt Nam, khi Toyota từng bán cao nhất 91.115 xe, hay Hyundai là 81.582 xe trong năm 2022.

Kết quả cuộc thi sáng tác ca khúc "VinFast - Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường":

Giải thưởng Tác phẩm Tác giả Giải Nhất Tự hào VinFast Mai Xuân Thứ Giải Nhì Khát vọng tiên phong Nguyễn Trọng Duy VinFast - Vươn tới tương lai Vũ Hữu Chiến Giải Ba Tự hào VinFast - Bước chân Việt Đỗ Diệp Hoài Anh VinFast! Mãnh liệt tinh thần Việt Triệu Minh Vương Cùng VinFast viết tiếp giấc mơ xanh Dương Hoàng Long Tự hào VinFast - Khát vọng Việt Nam vươn xa Bùi Thị Vy Vy VinFast hành trình xanh Nguyễn Nhật Minh

Quang Anh