VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường ôtô

Tháng 11, hãng xe điện giao hơn 23.000 ôtô các loại, tương ứng mỗi 2 phút có một chiếc VinFast bán ra tại thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo doanh số từ VinFast, hãng bàn giao 23.186 ôtô điện các loại trong tháng 11, tiếp tục lập kỷ lục về số lượng xe bán ra và dẫn đầu thị trường trong nước. Lũy kế từ đầu năm, VinFast bán 147.540 ôtô điện, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của thị trường từ xe xăng sang xe thuần điện.

MPV 7 chỗ Limo Green là chủ lực doanh số tháng 11 của VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Đóng góp chủ lực cho doanh số tháng trước là dòng xe dịch vụ Green, với 9.642 chiếc Limo Green được bàn giao. Đây cũng là kỷ lục doanh số một mẫu xe đạt được tại Việt Nam trong một tháng. Sức hút của Limo Green đến từ cấu hình 7 chỗ rộng rãi, đa dụng, chi phí sử dụng giảm đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc. Đồng thời, chủ xe được hãng hỗ trợ các ưu đãi như: thu xăng – đổi điện, chuyển đổi xanh từ chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam", miễn phí sạc tại trạm công cộng. Các dòng xe điện cũng được hỗ trợ lệ phí trước bạ 0%.

Được VinFast tối ưu về chi phí và hiệu năng, Limo Green trở thành mẫu MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất thị trường trong tháng, tính cả các đối thủ xe xăng. Sau 4 tháng bàn giao, mẫu xe này đạt tổng doanh số 16.146 chiếc.

Các dòng xe khác của VinFast tiếp tục ghi dấu ấn trong top bán chạy nhất của từng phân khúc, với 4.655 xe VF 3, 3.072 xe VF 5, 2.801 xe VF 6 và 1.225 xe VF 7.

VinFast VF 7 đạt doanh số 1.225 xe trong tháng 11. Ảnh: Tuấn Vũ

Từ đầu năm đến nay, VF 3 vẫn là dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 40.660 chiếc. Theo sau là VF 5 với 38.478 chiếc, không bao gồm 12.354 xe Herio Green - phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ của VF 5. VF 6 dẫn đầu phân khúc B-SUV với 19.750 chiếc.

Các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 cũng nằm top xe bán chạy nhất các phân khúc C-SUV, D-SUV và E-SUV, với doanh số lũy kế lần lượt 8.292, 3.172 và 1.755 xe bán ra kể từ đầu năm. Tổng cộng, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam 147.450 ôtô, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trên toàn cầu so với năm 2024.

Ngoài doanh số bán, VinFast tăng tốc độ cho mạng lưới xưởng dịch vụ. Trong tháng 11, hãng này khai trương xưởng dịch vụ thứ 350, hướng đến mục tiêu có 400 xưởng cuối năm nay, đồng thời dẫn đầu thị trường.

VF 3 là dòng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm. Ảnh: Tuấn Vũ

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí đang diễn ra trầm trọng là một trong những yếu tố quan trọng, khiến người dân đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi xanh phương tiện, đặc biệt là ôtô. "VinFast đặt mục tiêu có dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng hầu hết các nhu cầu di chuyển của người dân, từ thành thị đến nông thôn. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dòng xe mới, có hiệu quả kinh tế cao", bà nói.

Dự kiến trong tháng cuối năm, hãng xe điện Việt Nam sẽ bàn giao hai dòng sản phẩm hoàn toàn mới là xe chở hàng EC Van và mẫu mini 4 chỗ ngồi Minio Green.

Quang Anh