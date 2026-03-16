VinFast thu hơn 90.000 tỷ đồng năm 2025

VinFast ghi nhận doanh thu 90.427 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 139% so với thực hiện năm trước đó và cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính của VinFast, mức doanh thu kỷ lục của công ty năm ngoái chủ yếu đến từ hoạt động bán xe. Doanh nghiệp này đã bàn giao tổng cộng gần 197.000 ôtô điện, gấp đôi so với năm trước đó, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với kết quả trên, VinFast là hãng xe đứng đầu tại Việt Nam, khi chiếm khoảng 36% thị trường nội địa, cải thiện so với mức 22% của năm 2024. Lượng xe máy và xe đạp điện được công ty bán ra cũng tăng 473% lên gần 406.500 chiếc.

Tuy doanh số tăng, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn lỗ ròng hơn 97.000 tỷ đồng, tương đương 3,9 tỷ USD. Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận âm gần 77.300 tỷ đồng.

Vào năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Tổng giám đốc VinFast từng chia sẻ hãng xe này dự kiến sẽ lỗ trong nhiều năm, nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo. Ông cũng khẳng định mình "không bao giờ buông VinFast" và đầu tư đến khi nào không còn tiền.

Mẫu xe limo green của VinFast. Ảnh: VinFast

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VinFast đạt 181.750 tỷ đồng, tăng 16,5% sau một năm. Số lỗ lũy kế của công ty ở cuối năm ngoái là gần 171.600 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 90.000 tỷ đồng.

VinFast là hãng xe được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017. Bốn năm sau, công ty chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ôtô chạy xăng. Tuy nhiên, hãng có thể bán xe hybird từ năm nay.

Đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp này vận hành bốn nhà máy tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia với tổng công suất tối đa khoảng 600.000 xe điện mỗi năm. Trong đó, hai cơ sở sản xuất tại Việt Nam đóng góp khoảng 83% sản lượng.

Năm nay, VinFast dự kiến tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam, đồng thời triển khai các giai đoạn phát triển tiếp theo ở Ấn Độ và Indonesia, biến nhà máy tại hai đất nước này thành cơ sở xuất khẩu mới. Công ty cũng sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất tại Bắc Carolina vào năm 2026, với kế hoạch vận hành thử nghiệm (SOP) vào năm 2028.

Trọng Hiếu