VinFast thu hơn 1,3 tỷ USD nửa đầu năm

Nửa đầu năm, VinFast ghi nhận doanh thu 32.915 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD), gấp hai lần năm ngoái, nhưng vẫn lỗ gần 38.000 tỷ đồng.

VinFast vừa công bố báo cáo tài chính quý II chưa được kiểm toán, với doanh thu 16.609 tỷ đồng (khoảng 663 triệu USD), tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của công ty cải thiện nhờ số lượng ôtô điện được bàn giao tăng 172%, đạt 35.837 chiếc.

Số lượng xe máy và xe đạp điện được bán ra cũng gấp 5 lần cùng kỳ năm 2024. VinFast cho biết lượng sản phẩm được bàn giao cho người tiêu dùng chiếm 70% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lớn hơn doanh thu, khiến công ty lỗ gộp 6.825 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, VinFast lỗ ròng 20.341 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lợi nhuận cũng âm 18.764 tỷ đồng.

Lũy kế hoạch 6 tháng, VinFast ghi nhận doanh thu 32.915 tỷ đồng (hơn 1,3 tỷ USD), gấp hơn hai lần so với thực hiện năm ngoái. Cùng khoảng thời gian, công ty đã bán 72.167 ôtô điện trên toàn cầu, gấp hơn 3 lần năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lỗ 37.987 tỷ đồng.

Xe VinFast Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: VinFast.

Cuối quý II, tổng tài sản của VinFast đạt 181.463 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Doanh nghiệp này đã lỗ lũy kế 305.780 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm 100.232 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đã khánh thành nhà máy tại Hà Tĩnh trong tháng 6, với công suất thiết kế tối đa 200.000 xe mỗi năm. Đến ngày 8/4, VinFast tiếp tục hoàn thiện cơ sở sản xuất rộng 160 ha ở Thoothukudi, Tamil Nadu, Ấn Độ với công suất 50.000 xe mỗi năm. Ngoài ra, công ty còn lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp riêng để tập hợp các nhà cung cấp phụ tùng địa phương, phục vụ cho việc mở rộng chiến lược tương lai.

Vào năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast kiêm Tổng giám đốc VinFast từng chia sẻ hãng xe này dự kiến sẽ lỗ trong nhiều năm, nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo. Ông cũng khẳng định mình "không bao giờ buông VinFast" và đầu tư đến khi nào không còn tiền.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán nửa đầu năm 2025 của Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho VinFast 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng qua. Như vậy, người giàu nhất Việt Nam đã hỗ trợ cho công ty này khoảng 50.000 tỷ đồng từ năm 2023 tới nay.

Năm 2025, VinFast đặt mục tiêu bán 200.000 ôtô. "Đây sẽ là lượng xe kỷ lục mà một hãng có thể bán ra tại Việt Nam. Nếu hoàn thành kế hoạch, công ty có thể đạt được điểm hòa vốn trong năm nay", ông Phạm Nhật Vượng phát biểu tại phiên họp thường niên 2025 của Vingroup 2025.

Trọng Hiếu