VinFast thu gần 1,2 tỷ USD năm 2023

Tổng doanh thu của VinFast đạt gần 28.600 tỷ đồng (gần 1,2 tỷ USD) năm ngoái, tăng 91% khi nhà sản xuất này bàn giao ôtô điện gấp 5 lần năm 2022.

VinFast Auto (VFS), nhà sản xuất xe điện thuộc Tập đoàn Vingroup, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2023.

Theo đó, tổng doanh thu của VinFast ba tháng cuối 2023 đạt hơn 10.400 tỷ đồng (437 triệu USD), tăng 26% so với quý III và 133% so cùng kỳ năm trước đó. Tính chung năm ngoái, doanh nghiệp này thu 28.596 tỷ đồng (gần 1,2 tỷ USD), tăng 91% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VinFast lỗ gộp quý IV hơn 4.100 tỷ và năm 2023 trên 13.000 tỷ đồng.

Dù vẫn lỗ, biên lợi nhuận gộp của VinFast cải thiện, từ âm 82% năm 2022 xuống âm 46% trong 2023. Biên lợi nhuận gộp riêng quý cuối năm ngoái là âm hơn 40%.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ Vingroup, năm 2023, mảng sản xuất đóng góp hơn 28.000 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp đôi mức 13.000 tỷ năm trước.

Tuy nhiên, mảng này vẫn chịu lỗ hơn 33.000 tỷ đồng trước thuế vào năm ngoái. Khi hợp nhất vào kết quả kinh doanh của tập đoàn, khoản lỗ được bù đắp bởi phần lợi nhuận từ kinh doanh chuyển nhượng và cho thuê bất động sản. Tổng lãi mảng bất động sản của Vingroup ghi nhận qua Vinhomes và Vincom Retail đạt hơn 32.600 tỷ đồng.

Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam bàn giao 34.855 ôtô điện trong năm tài chính 2023, gấp gần 5 lần năm trước đó. Số xe máy điện bàn giao trong quý IV/2023 tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số xe bàn giao cả năm lên 72.468 chiếc.

Năm ngoái, VinFast tập trung vào chiến lược đa hướng, gồm chuyển đổi và mở rộng mạng lưới bán lẻ toàn cầu, đa dạng hóa dải sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất. Quý cuối năm 2023, hãng chuyển từ mô hình phân phối trực tiếp sang xây dựng mạng lưới đại lý tại Mỹ, toàn cầu. Riêng tại Mỹ, nhà sản xuất này có 13 cửa hàng tại California, 6 đại lý ở các bang Bắc Carolina, New York, Texas, Florida và Kansas. Công ty dự kiến đạt 130 điểm bán hàng ở Bắc Mỹ và 400 điểm bán trên toàn cầu vào cuối 2024.

Năm nay, nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đặt mục tiêu cân bằng giữa tăng doanh thu và tối ưu hóa chi phí. Công ty thành viên của Vingroup kỳ vọng có thể bàn giao 100.000 xe thông qua mở các kênh phân phối, tận dụng mạng lưới đại lý tại từng thị trường.

VinFast mới gia nhập thị trường Indonesia với hệ sinh thái ôtô điện phiên bản tay lái nghịch. Hãng đã có đơn hàng đầu tiên khi ba doanh nghiệp nước này hôm qua ký biên bản ghi nhớ mua 600 xe điện.

Tại Ấn Độ, công ty chuẩn bị khởi công dự án sản xuất xe điện tích hợp tại thành phố Thoothukudi, công suất 150.000 xe mỗi năm.

Với mục tiêu tối ưu hóa chi phí, nhà sản xuất từ Việt Nam cho biết đã giảm chi phí vật liệu 40% trong hai năm sau khi ra mắt mỗi mẫu xe. Điều này có được nhờ một phần giải pháp kỹ thuật, như thiết kế lại phụ tùng, tối ưu hóa nền tảng, và các sáng kiến về nguồn cung, mua sắm.

