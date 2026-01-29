VinFast tham gia đầu tư dự án giao thông tại Indonesia

VinFast sẽ đảm trách toàn bộ chi phí triển khai dự án nút giao liên thông trên tuyến cao tốc Cipali tại Indonesia.

Theo công bố của VinFast, hãng xe điện này cùng chính quyền huyện Subang và PT Lintas Marga Sedaya (PT LMS) ký thỏa thuận chung về việc xây dựng, vận hành và bảo trì nút giao Manyingsal tại Km 115+500 trên tuyến cao tốc Cipali.

Trong đó, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí như lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công và các hạng mục phát sinh khác. Còn PT LMS - đơn vị vận hành cao tốc Cipali - phối hợp xây dựng các chương trình hợp tác kỹ thuật trong phạm vi thẩm quyền.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, cho biết, tại mỗi thị trường nước ngoài, hãng xe này muốn tham gia đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

Buổi lễ bàn giao VFe34cuar VinFast tại Indonesia vào tháng 7/2024. Ảnh: VIC

VinFast là công ty con của Vingroup, được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017. Bốn năm sau, công ty chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ôtô chạy xăng.

Doanh nghiệp chính thức gia nhập thị trường Indonesia từ tháng 2/2024, cung cấp các mẫu xe điện như VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7. VinFast tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào đất nước này

Hơn một năm sau, doanh nghiệp đã khánh thành giai đoạn đầu cơ sở lắp ráp ôtô điện tại Indonesia với 50.000 xe sẽ được sản xuất mỗi năm. Công ty này dự kiến tiếp tục nâng công suất nhà máy lên 350.000 xe và hướng đến việc xuất khẩu.

Ngoài ra, V-Green - một công ty khác trong hệ sinh thái Vingroup - cùng các đối tác sẽ đầu tư 300 triệu USD để phát triển trạm sạc tại đất nước đông dân nhất Đông Nam Á. Xanh SM, hãng taxi do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập, cũng đã hiện diện ở đây.

Trọng Hiếu