VinFast soán ngôi á quân doanh số xe máy của Yamaha

VinFast bán 406.453 xe trong 2025, nhiều thứ hai thị trường Việt 2025 sau Honda với mức tăng trưởng 473% so với 2024.

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm 5 thành viên là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM, bán ra 2.615.057 xe trong 2025. Riêng Honda đạt doanh số 2.245.562 xe. Như vậy, 4 thành viên còn lại, trong đó có Yamaha, đạt doanh số gộp 369.495 xe. Điều này đồng nghĩa VinFast với 406.453 xe, là hãng xe bán nhiều thứ hai thị trường sau gã khổng lồ Honda.

Dữ liệu của Motorcycles Data (MA) cũng chỉ ra điều tương tự. Trang thống kê này cho biết năm 2025, toàn thị trường bán ra khoảng 3,4 triệu xe máy, gồm xe động cơ đốt trong lẫn thuần điện, tăng 14,9% so với 2024. Trong đó, Honda tăng trưởng 1,3% so với 2024, vẫn là hãng sở hữu doanh số lớn nhất toàn ngành. Ngược lại, Yamaha giảm 17,3% doanh số, để mất vị trí thứ hai thường trực hàng chục năm qua vào tay VinFast.

MA chỉ đưa ra doanh số chung toàn ngành, mức tăng trưởng và vị thế các hãng trên thị trường Việt. Con số của trang thống kê này đưa ra cao hơn VAMM và VinFast cộng lại (3.021.510 xe) do thị trường còn nhiều hãng khác như Dat Bike, Yadea, hay các hãng môtô như BMW Motorrad, Ducati, Triumph, Kawasaki, Harley-Davidson, KTM.

Người dân tham khảo xe máy VinFast tại một sự kiện ở Hà Nội 2025. Ảnh: Phạm Trung

Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng ba con số của hãng Việt nhờ xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe máy điện ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Riêng tại Hà Nội, từ 1/7/2026, những dòng xe máy xăng sẽ bị cấm lưu thông theo khung giờ ở các tuyến đường thuộc Vành đai 1. Những năm tiếp theo, phạm vi hạn chế xe máy xăng tiếp tục mở rộng.

Sự xuất hiện của VinFast đang làm thay đổi bức tranh thị phần vốn thống trị bởi các hãng Nhật. Trong khi Honda vẫn là thế lực quá mạnh so với phần còn lại, hãng Việt chen chân vào nhóm hai thương hiệu bán nhiều nhất, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Theo nguồn tin của VnExpress, con số hơn 400.000 xe vẫn chưa đạt 100% mục tiêu mà hãng đặt ra trong 2025. Thậm chí sang 2026, hãng xe Việt còn tham vọng chiếm khoảng một nửa thị phần toàn thị trường, đồng nghĩa với việc có thể chiếm cả ngôi quán quân của Honda.

Doanh số của VAMM giảm cho thấy nhu cầu về xe máy xăng ở Việt Nam có dấu chững lại. Mức bán xe máy 2025 của tổ chức này thuộc một trong những năm thấp nhất ở thập niên qua. Doanh số 2025 của 5 hãng xe chủ lực thị trường xe máy Việt chỉ cao hơn 2021, năm thị trường chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19 và 2023, năm nhu cầu giảm dần sau giai đoạn mua sắm bùng nổ hậu Covid-19 (2022).

Các chuyên gia dự đoán, thị trường xe máy Việt 2026 tiếp tục xu hướng chuyển dịch sang xe máy điện. Các hãng thuần điện như VinFast, Yadea, Dat Bike, Selex Motors... sẽ tận dụng điều này để mở rộng doanh số. Trong khi các hãng truyền thống đầu tư mạnh hơn vào mảng xe máy điện.

Đầu 2026, Honda công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm mới thuần điện ở phân khúc phổ thông (khoảng trên, dưới 20 triệu đồng) từ đầu 2027. Trước đó, hãng mở bán mẫu xe máy điện thứ 3 là UC3, bên cạnh ICON e: và CUV e:. Đồng thời thương hiệu này cho biết bắt đầu lắp ráp xe máy điện trong nước từ giữa 2026.

Trong khi đó, Yamaha gia nhập danh sách các hãng phát triển trạm đổi pin phục vụ xe máy điện, sau những Selex Motors, VinFast, Honda. Tuy nhiên chưa rõ Yamaha sẽ mở bán mẫu xe nào mới có tính năng đổi pin. Mẫu Neo's của hãng Nhật hiện chỉ thuần sạc pin.

Thành Nhạn