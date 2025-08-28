VinFast ra mắt Lạc Hồng 900 LX - SUV dành cho nguyên thủ

Hãng xe Việt Nam VinFast giới thiệu mẫu xe Lạc Hồng 900 LX tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) ngày 28/8.
Lạc Hồng 900 LX là phiên bản giới hạn đặc biệt, dành riêng cho chuyên chở nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/205) cho Bộ Ngoại giao. Xe có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn. Hiện hãng xe Việt đã bàn giao hai xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn. Ảnh: Lương Dũng
Lạc Hồng 900 LX phát triển từ mẫu SUV điện VF 9, kéo dài trục cơ sở thêm 199 mm lên thành 3.349 mm. Nhờ đó kích thước tổng thể lớn hơn VF 9 tiêu chuẩn.
Lấy cảm hứng từ "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam", Lạc Hồng 900 sử dụng tông màu đen và trang trí với nhiều chi tiết mạ vàng. Các chi tiết mạ vàng đều làm thủ công. Ảnh: Lương Dũng
Thương hiệu Lạc Hồng được VinFast đặt theo huyền tích "con Lạc cháu Hồng" về nòi giống của dân tộc. Bên cạnh lô xe dành cho nguyên thủ, nhiều khả năng thương hiệu này sẽ được thương mại hóa, có thêm sản phẩm nhỏ hơn 900 LX.
Điểm nhấn của Lạc Hồng 900 LX là mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các nan dọc xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam. Tuy vậy, việc lạm dụng các thanh ngang ở hai khe hút gió tượng trưng dưới đèn pha khiến tổng thể đầu xe hơi rối. Ảnh: VinFast
Logo chữ V mạ vàng, lấy cảm hứng từ cánh chim Lạc gắn trên nắp ca-pô. Hãng xe Việt muốn đưa Lạc Hồng trở thành một thương hiệu cao cấp hơn, tách riêng khỏi VinFast, như cách các hãng phổ thông có thương hiệu hạng sang của riêng mình, ví như Toyota có Lexus hay Hyundai có Genesis. Ảnh: VinFast
Đuôi xe trang trí logo chữ V mạ vàng, tên xe "Lạc Hồng 900 LX" trên nắp cốp. Khe gió giả hai bên ốp các nan song song như phía trước. Đèn hậu LED với đèn định vị kéo dài toàn chiều rộng xe, đặc trưng VinFast. Ảnh: Lương Dũng
Nội thất Lạc Hồng 900 LX sử dụng nhiều vật liệu cao cấp, như da, gỗ Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Thiết kế cabin giữ nguyên từ VF 9.
Vô-lăng bọc da và trang trí với các chi tiết mạ vàng, như logo chữ V ở trung tâm, hay viền phím bấm. Màn hình thông tin giải trí 15,6 inch đảm nhiệm mọi thông tin trên xe. Ảnh: Lương Dũng
Ghế bọc da, trang trí với chỉ khâu màu vàng và tựa đầu thêu logo chữ V cách điệu cánh chim Lạc. Ảnh: Lương Dũng
Cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ Golden Nanmu và núm xoay điều khiển mạ vàng. Chi tiết mạ vàng còn ốp viền nút bấm cần số. Ảnh: Lương Dũng
Bên cạnh các điểm nhấn thẩm mỹ ở khoang lái, Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian khoang hành khách nhiều tiện nghi. Vách ngăn ốp gỗ Golden Nanmu, logo mạ vàng. Rèm và vách ngăn bằng kính cách âm, điều khiển điện trên bệ tỳ tay ở ốp cửa. Điện đàm trao đổi giữa khoang trước và sau. Ảnh: Lương Dũng
Hàng ghế sau thiết kế theo phong cách ghế hạng thương gia có sưởi, làm mát. Ghế chỉnh điện độc lập 10 hướng, nhớ hai vị trí, tựa lưng có thể hạ thấp, bệ tỳ bắp chân. Gối ôm và tựa đầu thêu logo chữ V màu vàng. Xe bọc da và trang trí chỉ khâu màu vàng tương phản.
Để tạo sự êm ái, hệ thống treo của xe là loại độc lập, tay đòn kép ở phía trước và liên kết đa điểm phía sau, giảm chấn khí nén. Tiện nghi cho khách là âm thanh Audison 13 loa vệ tinh, một loa siêu trầm và một amply rời. Ảnh: Lương Dũng
Cánh cửa ốp gỗ Golden Nanmu, trang trí với các chi tiết mạ vàng trên bảng điều khiển, viền nút bấm mở cửa và loa. Ảnh: Lương Dũng
Nút bấm chỉnh ghế mạ vàng thật và được làm thủ công.
Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật tương tự bản Plus của VF 9, với hai môtơ 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm, dung lượng pin 123 kWh, trọng lượng 3.035 kg, quãng đường di chuyển 595 km.
Với bản chống đạn, vì trọng lượng tăng lên thành 5.049 kg nên các thông số cũng cao hơn so với bản tiêu chuẩn. Xe vẫn dùng hai môtơ nhưng nâng công suất tổng lên 455 mã lực, quãng đường di chuyển mỗi lần sạc giảm xuống còn 450 km. La-zăng là loại 19 inch thay vì loại 21 inch như bản tiêu chuẩn. Ảnh: Lương Dũng
Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), mở cửa 9h-22h hàng ngày, riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h.
Bản Tiêu chuẩn của Lạc Hồng 900 LX trưng bày tại khu vực triển lãm trong nhà của Vingroup, sảnh H3, nhà triển lãm Kim Quy. Trong khi bản Chống đạn đã qua kiểm thử đặt tại khu vực triển lãm ngoài trời ở sân Tây.
Lương Dũng