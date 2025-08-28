VinFast ra mắt Lạc Hồng 900 LX - SUV dành cho nguyên thủ

Hãng xe Việt Nam VinFast giới thiệu mẫu xe Lạc Hồng 900 LX tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) ngày 28/8.

Lạc Hồng 900 LX là phiên bản giới hạn đặc biệt, dành riêng cho chuyên chở nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/205) cho Bộ Ngoại giao. Xe có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn. Hiện hãng xe Việt đã bàn giao hai xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn. Ảnh: Lương Dũng