VinFast ra mắt hai mẫu ôtô điện trên đất Mỹ

Về an toàn, VF e35 và VF e36 được thiết kế hướng tới các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới, được chứng nhận bởi các tổ chức đánh giá như: Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) và chương trình đánh giá xe mới EuroNCAP (European New Car Assessment Programme).

Theo công bố từ ban tổ chức, triển lãm năm nay sẽ có sự theo dõi từ 4.400 hãng truyền thông khắp thế giới, thu hút gần 27.000 người có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Triển lãm dự kiến sẽ trưng bày khoảng 1.000 mẫu xe đến từ hơn 30 thương hiệu, trong đó VinFast được kỳ vọng sẽ là "ngôi sao mới" trên đất Mỹ.