VinFast ra mắt 4 xe máy điện, vận hành 4.500 trạm đổi pin

VinFast ra mắt 3 xe máy điện đổi pin và một mẫu mới tích hợp bàn đạp, hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, hôm 15/1.

Ba dòng xe máy điện VinFast đều sử dụng loại pin có khả năng đổi, tháo lắp nhanh trong vài phút, gồm Evo, Feliz II và Viper. Mẫu xe mới có gắn bàn đạp ngoài là Amio, thiết kế nhỏ gọn, không yêu cầu bằng lái, hướng đến nhóm học sinh.

Thiết kế dòng xe máy điện VinFast Viper mang kiểu dáng thể thao. Ảnh: VinFast

Trong đó, Viper là dòng xe hoàn toàn mới, mang kiểu dáng thể thao, phù hợp nhóm khách nam thường xuyên di chuyển trong đô thị. Mẫu xe điện hai bánh có loạt tính năng như smartkey, hỗ trợ định vị, tìm xe từ xa, điều khiển bật/ tắt xe từ xa, đèn chiếu sáng LED Projector. Đặc biệt, Viper trang bị giảm xóc sau có bình dầu phụ, hứa hẹn khả năng vận hành êm ái.

Mẫu xe này được hãng lắp động cơ BLDC dạng Inhub, công suất tối đa 3.000 W và tốc độ đến 70 km/h. Giá bán chính thức chưa được tiết lộ.

Xe máy điện Feliz II không thay đổi thiết kế, khác biệt ở khả năng tháo lắp và đổi pin nhanh. Ảnh: VinFast

Hai mẫu đổi pin còn lại khá quen thuộc trên thị trường là Feliz II và Evo, thiết kế tương tự phiên bản hiện hành, chỉ khác biệt ở khả năng tháo lắp và đổi pin nhanh. Feliz II dùng động cơ tương tự Viper, trong khi Evo lắp động cơ Inhub công suất 2.450 W. Cả hai đều có tốc độ tối đa 70 km/h, Evo có thêm phiên bản Lite giới hạn tốc độ 50 km/h, không yêu cầu bằng lái.

Ba mẫu xe mới của VinFast có hai khay chứa pin trong cốp, người dùng có thể linh hoạt tối ưu không gian. Pin lắp cho các mẫu này có dung lượng 1,5 kWh, công nghệ LFP. Người dùng có thể mua pin hoặc thuê một viên với mức phí 175.000 đồng, hai viên 300.000 đồng một tháng sử dụng. Mức phí đổi viên pin đầy tại trạm là 9.000 đồng một viên/ lần.

Với hai viên pin sạc đầy, VinFast Evo có thể di chuyển đến 165 km, trong khi Viper và Feliz II là 156 km, theo công bố của hãng. Dòng Evo nhận đặt cọc từ 15/1 đến 29/1, giá bán 19,99 triệu đồng. Khách đặt sớm được ưu đãi 1 triệu đồng, dự kiến bàn giao từ tháng 2.

Xe điện Amio có khả năng tháo lắp bàn đạp, hướng đến nhóm học sinh sử dụng. Ảnh: VinFast

Dòng xe điện tích hợp bàn đạp Amio lắp động cơ Inhub công suất 800 W, tốc độ tối đa 30 km/h, đi kèm pin LFP dung lượng 1,024 kWh. VinFast Amio có khả năng di chuyển đến 65 km cho một lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

Đến 15/1, V-Green đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong quý I. Với số lượng khoảng 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc, hạ tầng này của V-Green sẽ nhiều gấp rưỡi số lượng trạm xăng, dầu hiện hành, nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng hơn khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hệ thống tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại TP HCM. Ảnh: VinFast

Các dòng xe máy điện VinFast đều được hãng áp dụng ưu đãi trong chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", gồm: trả góp 0 đồng, giảm 6% giá bán, miễn lệ phí trước bạ (2% giá xe) từ 12/1 đến 12/4. Đồng thời, người dùng xe máy điện VinFast được sạc miễn phí tại trạm V-Green đến hết 31/5/2027.

Với dòng xe máy điện đổi pin mới, người dùng được miễn phí đổi pin trong 6 tháng đầu. Tài xế vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform được đổi miễn phí trong 12 tháng đầu, kể từ ngày mua xe.

Quang Anh