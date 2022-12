VinFast nộp hồ sơ IPO tại Mỹ

VinFast Trading & Investment - công ty con của Vingroup đặt trụ sở tại Singapore - vừa nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

Việc nộp hồ sơ lên Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) này vừa được công ty công bố nhưng số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định.

VinFast cũng cho biết dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS.

Citigroup Global Markets, Morgan Stanley & Co, Credit Suisse Securities (USA) và J.P. Morgan Securities sẽ đóng vai trò ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất.

BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), RBC Capital Markets và Wolfe | Liên minh Nomura sẽ là các bên đồng dựng sổ. Còn Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.

Nasdaq là một trong hai sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại Mỹ, cùng với Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Tính đến cuối tháng 10, hai sàn giao dịch này có tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 40.000 tỷ USD, trong đó quy mô vốn hóa của Nasdaq đạt hơn 17.000 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ tăng trưởng, Nasdaq có tốc độ mở rộng quy mô nhanh hơn nhiều so với NYSE, khi vốn hóa thị trường của sàn này cách đây bốn năm chỉ hơn 11.000 tỷ đôla Mỹ. Kết quả này, phần lớn nhờ sự thành công của các cổ phiếu công nghệ thông tin trong giai đoạn hai năm gần đây.

Sàn Nasdaq chia làm ba phân khúc riêng biệt, gồm The Nasdaq Global Select Market, The Nasdaq Global Market và The Nasdaq Capital Market. Trong đó, yêu cầu để đưa cổ phiếu lên "The Nasdaq Global Select Market" - sàn giao dịch VinFast dự kiến niêm yết - nghiêm ngặt hơn hai sàn giao dịch còn lại.

Để chuẩn bị cho việc IPO VinFast, cuối năm 2021, Vingroup đã tái cấu trúc về sở hữu của doanh nghiệp sản xuất này.

Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (51,52%) trong Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam) cho Công ty VinFast Trading and Investment, một công ty con của Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (VinFast Singapore).

Sau tái cấu trúc, Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore, theo đó gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 51,52% trong VinFast Việt Nam như hiện tại.

VinFast hiện sở hữu hệ sinh thái giao thông xanh gồm: dải sản phẩm xe điện đa dạng, trải rộng nhiều phân khúc và nhiều chủng loại từ ôtô điện, xe buýt điện tới xe máy điện cùng hệ thống xe buýt điện công cộng và mạng lưới trạm sạc điện rộng khắp toàn quốc. Ngoài thị trường Việt Nam, doanh nghiệp này đang mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

