VinFast nhận cú đúp giải thưởng về đầu tư tại Ấn Độ

VinFast được các tạp chí chuyên ngành Ấn Độ vinh danh "Nhà đầu tư của năm" và "Xe điện đô thị của năm", nhờ chiến lược dài hạn vào hệ sinh thái xe điện.

Giải thưởng "Nhà đầu tư của năm" được trao trong khuôn khổ Business Star Awards do tạp chí kinh doanh Nanayam Vikatan tổ chức, ngày 31/1. Giải ghi nhận chiến lược đầu tư quy mô lớn của VinFast tại Ấn Độ, trọng tâm là dự án tổ hợp sản xuất xe điện tại Thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu.

Theo ban tổ chức, dự án được đánh giá cao nhờ năng lực triển khai rõ ràng, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào tiềm năng sản xuất của Ấn Độ. Khoản đầu tư góp phần hình thành hành lang công nghiệp mới, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái nhà cung ứng tại khu vực Nam Tamil Nadu, phù hợp với sáng kiến Make in India (Sản xuất tại Ấn Độ) và các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast châu Á (phải), nhận giải "Nhà đầu tư của năm" từ ban tổ chức Nanayam Vikatan Business Star Awards tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Cùng thời điểm, tại sự kiện thường niên do tạp chí ôtô Motor Vikatan tổ chức, mẫu VF 7 được vinh danh là "Xe điện đô thị của năm". Giải thưởng cho thấy đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với mẫu SUV điện được VinFast phát triển, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị tại Ấn Độ. Mẫu xe được đánh giá cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành, tiêu chuẩn an toàn và mức độ tiện nghi, thể hiện năng lực sản phẩm và định hướng bản địa hóa của hãng tại thị trường này.

Nanayam Vikatan và Motor Vikatan đều thuộc Vikatan Group, hệ sinh thái tạp chí hàng đầu Nam Ấn Độ, thành lập từ năm 1926. Vikatan có uy tín, bề dày lịch sử cùng lượng độc giả lớn, các giải thưởng được xem là thước đo có ảnh hưởng với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng trong khu vực.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á, cho biết việc được vinh danh ở cả hai hạng mục cho thấy đơn vị đang xây dựng vị thế tại Ấn Độ thông qua cam kết đầu tư dài hạn và các sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương. Theo ông, sự ghi nhận này tạo thêm động lực để hãng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xe điện và gắn bó lâu dài với thị trường.

Trước khi nhận giải thưởng từ Vikatan Group, hãng nhiều lần được vinh danh tại thị trường Ấn Độ, thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn, năng lực sản xuất và danh mục sản phẩm điện hóa. Đến nay, VinFast có một năm hiện diện tại Ấn Độ, từng bước tạo dựng dấu ấn tại thị trường xe điện của quốc gia này thông qua định hướng phát triển bền vững.

Hãng triển khai đồng bộ từ sản xuất, phân phối đến xây dựng hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Thông qua chiến lược đổi mới và lấy người dùng làm trung tâm, đơn vị đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh, hướng tới đồng hành sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ.

Ông B. Srinivasan, Tổng giám đốc Vikatan Group, đánh giá VinFast là đại diện cho lớp nhà đầu tư mới với tầm nhìn dài hạn và tốc độ triển khai rõ nét. "Dự án tại Thoothukudi không chỉ mang ý nghĩa đầu tư, còn góp phần khôi phục vai trò của khu vực này trong bản đồ sản xuất xe điện của Ấn Độ", ông B. Srinivasan nói.

VinFast (VFS), công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) hoạt động với mục tiêu giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Danh mục sản phẩm của VinFast bao gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện. Doanh nghiệp hiện mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu; kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Hoàng Đan