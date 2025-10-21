VinFast muốn nhận ý kiến từ gần 300.000 chủ xe

VinFast triển khai chương trình khảo sát toàn bộ chủ ôtô của hãng trong một tuần, nhằm nâng chất lượng phục vụ, từ 20/10 đến 26/10.

Khảo sát trên sẽ được hãng xe điện Việt Nam thực hiện trên quy mô toàn quốc, với gần 300.000 chủ sở hữu xe VinFast từ trước đến nay. Các nội dung chính của khảo sát này gồm: thái độ phục vụ của nhân viên, thời gian sửa chữa, bảo hành xe và chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Nhân viên đại lý VinFast (trái) tư vấn sử dụng xe cho người dùng. Ảnh: VinFast

Bên cạnh đó, người dùng xe VinFast có thể góp ý, đề xuất với hãng các nội dung về sản phẩm, dịch vụ và những trải nghiệm cá nhân trong suốt quá trình sở hữu xe. "Thông qua chương trình, VinFast muốn lắng nghe ý kiến của khách hàng về chất lượng hậu mãi, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp thực tế, nâng cao sự hài lòng, tiếp tục duy trì vị thế hãng xe có chất lượng hậu mãi dẫn đầu thị trường", đại diện hãng nói.

Cụ thể, VinFast sẽ gửi thư điện tử đến từng người dùng và thông báo trên ứng dụng của hãng. Kết quả của khảo sát trên sẽ được hãng phân tích, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp trong thời gian tới. Để tham gia khảo sát, người dùng cần xác thực và điền thông tin xe đang sở hữu, cơ hội nhận 50 điểm Vpoint tri ân qua tài khoản VinClub.

Hiện, VinFast là hãng có doanh số xe cao nhất thị trường từ đầu năm, vượt mốc 100.000 xe bán ra tính đến cuối tháng 9. Đồng thời, hãng xe Việt Nam có mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất cả nước với hơn 320 điểm.

Quang Anh