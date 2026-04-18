VinFast mở rộng mạng lưới phân phối xe máy điện tại Philippines

VinFast ký hợp tác với 14 đối tác phân phối, tăng tốc phủ mạng lưới bán lẻ và dịch vụ, chuẩn bị ra mắt xe máy điện tại Philippines từ tháng 6.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra ngày 14/6 tại Hà Nội. Các đối tác là những doanh nghiệp có mạng lưới cửa hàng rộng, kinh nghiệm vận hành và định hướng chuyển đổi xanh rõ ràng.

Các bên sẽ phối hợp triển khai nhanh hệ thống showroom trên toàn thị trường, hướng tới khai trương đồng loạt nhiều điểm bán khi sản phẩm chính thức ra mắt. Hệ thống này được xem là nền tảng để hãng tăng tốc mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các showroom dự kiến đặt tại những khu vực có nhu cầu di chuyển cao như Metro Manila, Metro Davao, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Metro Cebu, Bulacan và các đô thị trọng điểm khác. Toàn bộ điểm bán áp dụng thống nhất tiêu chuẩn vận hành và nhận diện toàn cầu của VinFast.

Ở giai đoạn đầu, các đại lý phân phối các dòng xe máy điện sử dụng pin đổi linh hoạt như Evo, Feliz II, Viper, cùng một số mẫu xe mới dự kiến ra mắt. Song song, VinFast tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh danh mục sản phẩm để phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng của người tiêu dùng Philippines.

Đại diện VinFast và đại diện các đối tác tại lễ ký kết. Ảnh: VinFast

Philippines là một trong những thị trường xe máy lớn tại Đông Nam Á, với nhu cầu di chuyển cá nhân cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và xu hướng chuyển sang giải pháp bền vững gia tăng, xe máy điện có nhiều dư địa phát triển, đặc biệt khi đi kèm hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.

VinFast định hướng phát triển hệ sinh thái xe máy điện toàn diện tại đây, bao gồm mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng. Hãng đặt mục tiêu triển khai khoảng 30.000 tủ đổi pin trên toàn quốc thông qua hợp tác với các đối tác hạ tầng, nhằm nâng cao tính thuận tiện và linh hoạt cho người dùng.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết, việc hợp tác với 14 đại lý lớn là bước quan trọng để nhanh chóng xây dựng nền tảng phân phối và dịch vụ ngay từ đầu. "Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm phù hợp nhu cầu địa phương mà còn phát triển hệ sinh thái đồng bộ, từ hạ tầng đổi pin đến hậu mãi, qua đó giúp người dùng tiếp cận và sử dụng xe điện dễ dàng, hiệu quả", bà Tú nói.

Đầu năm, VinFast công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, nằm trong chiến lược toàn cầu hóa hệ sinh thái sản phẩm xanh.

Trước đó, hãng từng bước xây dựng hiện diện tại Đông Nam Á, trong đó có Philippines, thông qua danh mục ôtô điện và các hợp tác về hạ tầng, dịch vụ. Việc mở rộng sang mảng xe máy điện tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh, đồng thời mang thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.

Song Anh