VinFast mở đặt cọc thêm hai ôtô điện mới

Người dùng toàn cầu có thể đặt cọc VF 6 và VF 7 từ tháng 3, thông số kỹ thuật hai mẫu xe được VinFast công bố tại Triển lãm CES 2023, sáng 6/1.

Sau bộ đôi VF 8 và VF 9, hai mẫu xe điện cỡ nhỏ mang tên VF 6 và VF 7 vừa được VinFast mở bán và nhận đặt cọc trên toàn cầu. Theo công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2023 sáng 6/1 theo giờ Việt Nam, VF 6 và VF 7 lần lượt thuộc phân khúc hạng B và C, phối hợp thiết kế giữa Torino Design và VinFast. Cả hai dòng xe đều có tuỳ chọn phiên bản Eco hoặc Plus.

Đại diện VinFast giới thiệu bộ đôi VF 6 và VF 7 tại CES 2023 sáng 6/1. Ảnh: VinFast.

Theo công bố của hãng, VF 6 Eco có tầm di chuyển tối đa đến 400 km sau mỗi lần sạc đầy, công suất tối đa 130 kW (tương đương 175 mã lực), mô-men xoắn 250 Nm. Bản Plus có tầm di chuyển 382 km, công suất 150 kW( 203 mã lực) và sức kéo 310 Nm. Thông tin giải trí có màn hình cảm ứng 12,9 inch.

Mẫu xe lớn hơn là VF 7. Bản Eco cho tầm di chuyển đến 450 km sau mỗi lần sạc đầy, công suất 150 kW (203 mã lực), sức kéo 310 Nm. Màn hình giải trí cảm ứng loại 12,9 inch tương tự VF 6. Bản Plus có tầm di chuyển ngắn hơn, 430 km sau mỗi lần sạc đầy, công suất 260 kW (350 mã lực), sức kéo 500 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh AWD. Màn hình trung tâm loại 15 inch.

Bộ đôi ôtô điện của VinFast hút giới truyền thông, khách mời toàn cầu tại CES 2023. Ảnh: VinFast.

Các thông số trên được VinFast công bố theo chuẩn WLTP (tiêu chuẩn về khí thải, tiêu thụ năng lượng do Uỷ ban Kinh tế liên hợp quốc châu Âu ban hành). Đại diện nhà sản xuất cho biết, VF 6 và VF 7 có thể được trang bị các tính năng ADAS cấp độ 2 cho cả bản Eco và Plus, với các tính năng như Trợ lý ảo, Ứng dụng di động C Apps...

VF 6 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm). Chiều dài cơ sở 2.730 mm. Trong khi đó, VF 7 có kích thước tương ứng 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm) và trục cơ sở 2.840 mm.

Hiện, VinFast đã công bố chi tiết thiết kế và thông số kỹ thuật cho 4 mẫu xe thuần điện, thuộc các phân khúc từ hạng B đến hạng E. Trong đó, VF 8 đã bàn giao đến khách Việt từ tháng 9/2022, phiên bản City Edition cho khách Mỹ dự kiến bàn giao trong tháng này.

Ngoài 4 mẫu ôtô tại CES 2023, hãng xe Việt cũng trưng bày 4 mẫu xe đạp điện, tổ chức trải nghiệm VF 8, đưa đón khách tham quan bằng VF 8 đến sự kiện. Hiện, VinFast chưa công bố giá bán chính thức, cũng như cách người dùng đặt cọc hai mẫu xe trên.

Triển lãm CES 2023 đang diễn ra tại Mỹ, mở cửa từ ngày 5 – 8/1.

Quang Anh