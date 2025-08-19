VinFast mở cuộc thi tìm ý tưởng marketing

Cuộc thi với chủ đề "Kiến tạo Việt Nam xanh" được VinFast tổ chức nhằm lan toả thông điệp di chuyển xanh, tăng nhận diện cho thương hiệu, diễn ra từ 18/8.

Theo yêu cầu của cuộc thi, các thí sinh hoặc đội thi sẽ nghiên cứu, phát triển ý tưởng marketing để đáp ứng hai mục tiêu trọng tâm: thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trong cộng đồng thông qua các dòng xe thân thiện môi trường và tăng nhận diện thương hiệu VinFast, củng cố hình ảnh của hãng tại Việt Nam và quốc tế.

Cuộc thi này dành cho người dân sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi hoặc ngành nghề. Thí sinh có thể tham dự theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người), khuyến khích nhóm sinh viên các trường đại học ngành kinh tế, truyền thông, công nghệ... Người dưới 18 tuổi tham dự cần có sự đồng ý, bảo lãnh của phụ huynh.

Các mẫu ôtô điện VinFast trên đường phố. Ảnh: VinFast

Cuộc thi này được hãng xe điện Việt Nam khởi động từ 18/8. Người tham dự sẽ gửi thông tin đăng ký theo mẫu, nộp bài dự thi về email của ban tổ chức, hạn cuối là 21/9. Mỗi người/ đội thi có thể nộp nhiều bài khác nhau, tính hợp lệ sẽ được ban tổ chức xác nhận qua email.

Vòng sơ khảo diễn ra từ 22/9 đến 4/10, nơi đội thi trình bày ý tưởng dưới dạng văn bản (tối đa 2 trang), định dạng PDF hoặc Powerpoint (không quá 15 trang, không bắt buộc), phân tích bối cảnh của ngành, trình bày ý tưởng, đề xuất phương án triển khai, dự toán chi phí và xác định các tiêu chí đo lường hiệu quả (KPI).

Giải đặc biệt của cuộc thi là mẫu ôtô điện VinFast VF 3. Ảnh: VinFast

30 bài thi sẽ được lựa chọn vào vòng bán kết, diễn ra từ 6/10 đến 13/10. Các đội thi sẽ tiếp tục nộp video trình bày ý tưởng (tối đa 15 phút), để làm rõ cách thức triển khai thực tế, tính sáng tạo và giá trị của ý tưởng. 10 bài lọt qua vòng này sẽ đến vòng chung kết, nơi họ có cơ hội trình bày trực tiếp, chứng minh tính khả thi và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng giám khảo, là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, đại diện VinFast và tập đoàn Vingroup. Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 26/10.

Theo ban tổ chức, cuộc thi này có tổng giá trị hơn 630 triệu đồng, gồm giải Đặc biệt ôtô điện VinFast VF 3, giải Nhất xe máy điện Theon S, và các giải gồm xe Vento Neo, Feliz Neo, Motio. "Thông qua cuộc thi, VinFast muốn tìm kiếm những chiến dịch hiệu quả về mặt thương mại, truyền cảm hứng mạnh mẽ và tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng", bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu nói.

Quang Anh