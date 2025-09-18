VinFast Minio Green - 'đàn em VF 3' lần đầu lộ diện tại Việt Nam

Hà NộiMẫu xe điện mini nhỏ hơn VF 3, ngoại hình màu đen, xuất hiện tại Cung thể thao Quần Ngựa, ngày 18/9.

Minio Green là mẫu xe nhỏ nhất của VinFast, bên dưới VF 3. Minio Green xuất hiện ở Hà Nội mang ngoại hình màu đen. Chiếc xe điện mini dự kiến giới thiệu tới khách hàng Việt Nam tại một sự kiện của hãng ngày 19/9 ở Cung thể thao Quần Ngựa.

Theo kế hoạch, hãng xe Việt Nam sẽ bàn giao lô Minio Green đầu tiên vào tháng 12, lùi 4 tháng so với thời điểm công bố. Minio Green có giá 269 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Xe có kích thước nhỏ gọn, nội thất cấu hình 4 chỗ. Xe trang bị một môtơ điện công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm và tốc độ tối đa 80 km/h. Minio Green sử dụng gói pin 18,5 kWh, công suất sạc tối đa 12 kW. Theo hãng công bố, xe có tầm di chuyển tối đa 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Vành 13 inch.

Minio Green sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm và chiều dài cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm. So với VF 3, Minio Green ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm, cao hơn 37 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

Nội thất trang bị tiêu chuẩn với màn hình thông tin, 2 loa, điều hòa chỉnh cơ, đài FM. Ghế bọc nỉ và chỉnh cơ. Gương hậu trong hai chế độ. Tính năng an toàn dạng tối thiểu với túi khí cho người lái, phanh ABS, kiểm soát lực kéo.

Lương Dũng